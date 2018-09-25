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Mudanya'da yanan orman alanının temizlenmesine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde 35 hektar kızılçam ağacının yanarak kül olmasına neden olan yangın sonrası arazideki yanmış ağaçların kesimine başlandı.

Osman ŞİŞKO- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde 35 hektar kızılçam ağacının yanarak kül olmasına neden olan yangın sonrası arazideki yanmış ağaçların kesimine başlandı. Bu çalışmaların ardından konutların bulunduğu bölgeye tampon görevi yapması için geç yanan ağaçlardan, diğer araziye ise kızılçam fidanı dikilecek. Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde geçtiğimiz Ağustos ayında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Bademli ve Göynüklü'ye sıçrayan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ve rüzgarın etkisini azaltması sonucu konutlara zarar vermeden kontrol altına alındı. Yangında, 35 hektar alanda 8 bin 500 kızılçam yanarak kül oldu. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bu arazinin tamamen ağaçla kaplanması için başlattığı çalışmalar sonucu ilk etapta yanan ağaçların kesilmesi için ihale yapıldı. İhaleyi kazanan firma 20 kişilik ekip ile ağaçların kesimine başladı. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile yanan bölgede incelemelerde bulundu. Ağaçların kesilmesinden sonra arazinin sürülüp fidan dikimine hazır hale getirileceğini belirten Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Ardından konutlara yakın olan bölgeye olası yangında hemen yanmayan incir, erguvanv ve servi gibi ağaç fidanları dikeceğiz. Tampon oluşturması için diğer alanlar ise kızılçam olacak. Bir metrekare alan da olsa bu bölge tamamen ağaçlanacak" dedi.

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