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Mudanya’da zeytin hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 17:03 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytin hasadı başladı.Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ve Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ile birlikte Mürselköy Mahallesi’nde zeytin hasadına katılarak, tırmıkla zeytin topladı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde zeytin hasadı başladı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ve Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız ile birlikte Mürselköy Mahallesi’nde zeytin hasadına katılarak, tırmıkla zeytin topladı. Kaymakam Sözer, Mudanya zeytinin kalitesinden bahsederek, Tirilye zeytinin tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu söyleyen Sözer, “Tarım İl Müdürlüğüyle istişarelerde bulunuyoruz. Meseleleri tespit edip çözümü konusunda çalışıyoruz. Üzüm ve incir ile birlikte en değerli ürürümüz zeytin. Müstahsile daha kaliteli, daha verimli bir sezon diliyorum” diyerek zeytin toplayanlara tırmığı alarak yardım etti.
Kaymakam Faik Oktay Sözer haricinde hasada Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Zeytin Tarık Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, İlçe Ziraat Odası Başkanı Raif Döner, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Remzi Kılıç, Muhtarlar Derneği Başkanı Hasköy Mahallesi Muhtarı Levent Aşçı da katıldı.
Aygül, “İlimiz, Türkiye’de toplam zeytin (sofralık+yağlık) üretiminin yüzde 14’ünü, sofralık zeytin üretiminin ise yüzde 32’sini karşılamaktadır. Türkiye’de sofralık zeytin alanı 2 milyon 99 bin 722 dikar olup, 426 bin 995 ton sofralık zeytin üretilmektedir. Yağlık zeytin alanı 6 milyon 544 bin 561 dekar olup, 1 milyon 73.472 ton yağlık zeytin üretilmektedir. İlimizde sofralık zeytin üretim alanı 440 bin 762 dekardır. Üretim miktarımız ise 148 bin 685 tondur. Ülke üretiminin yaklaşık yüzde 35’i ilimiz tarafından sağlanmaktadır. İlimizde ise sofralık zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 82’si sırayla İznik, Orhangazi, Mudanya ve Gemlik ilçeleri tarafından karşılanmaktadır. Üretimi yapılan zeytinlerin tamamına yakını Gemlik çeşidi zeytindir ve çoğunluğu siyah sofralık olarak değerlendirilmektedir” dedi.
Aygül, “Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar doğrultusunda 24.10.2019 tarih ve 30928 sayılı Resmî gazetede yayınlanan 2019 yılında yapılacak ziraî desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanımızın kararına göre havza esaslı fark ödemesi desteği kapsamında dâne zeytine ilk defa kilogram başına 15 kuruş destekleme ödemesi yapılacaktır. Buna göre bu yıl zeytincilik yapan üreticilerimize toplam 28 milyon liranın üzerinde destek verilmesi öngörülmektedir. Üreticiye verilecek bu desteklemeler sayesinde, kayıtlı zeytin üretici sayısının artması beklenmektedir. Zeytin hasat programının ilimize ve müstahsillere hayırlı olmasını, bol ve bereketli bir hasat sezon geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

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