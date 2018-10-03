Mudanya'daki Yalıçiftlik Barajı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mudanya'daki Yalıçiftlik Barajı'nın inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Göl-Su Projesi kapsamında Bursa'ya da çeşitli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirip uygulamaya koyduklarını belirten Aydın, "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

- "Bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak"

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Yalıçiftlik Barajı inşaatının tamamlandığını bildiren Aydın, "Mudanya Yalıçiftlik Barajı'nda depolanacak suyla bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulama inşaatında da sona gelinmiş olup 2019 yılı sulama sezonunda bin 240 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.