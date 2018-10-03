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Mudanya'daki Yalıçiftlik Barajı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Yalıçiftlik Barajı'nın ardından sulama projesinin de tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artırılacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır" - "Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 2 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Mudanya'daki Yalıçiftlik Barajı'nın inşaatının tamamlandığını bildirdi.

Aydın, yazılı açıklamasında, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen Göl-Su Projesi kapsamında Bursa'ya da çeşitli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirip uygulamaya koyduklarını belirten Aydın, "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadelerini kullandı.

- "Bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak"

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Yalıçiftlik Barajı inşaatının tamamlandığını bildiren Aydın, "Mudanya Yalıçiftlik Barajı'nda depolanacak suyla bin 240 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacaktır. Sulama inşaatında da sona gelinmiş olup 2019 yılı sulama sezonunda bin 240 dekar arazinin tamamına sulama suyu verilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, temelden 36,5 metre yüksekliğe sahip barajda 478 bin metreküp suyun depolanmasının mümkün olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Yalıçiftlik Barajı'nın ardından sulama projesinin de tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artırılacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Projesinin bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 2018 birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 2 milyon liralık katkı sağlanması hedefleniyor. Bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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Bursa Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın Mudanya Yalıçiftlik Barajı

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