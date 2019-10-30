HABER

Mudanyalı hafızlar icâzet aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar icâzetlerini aldı.Güzelyalı Fatma Ana Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hıfzlarını tamalayan öğrenciler için ilk defa, Aydınpınar Mahallesi Havva Ana Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu kursiyerleri içinse ikinci kez icazet merâsimi tertiplendi.

Mudanyalı hafızlar icâzet aldı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde genç hafızlar icâzetlerini aldı.
Güzelyalı Fatma Ana Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda hıfzlarını tamalayan öğrenciler için ilk defa, Aydınpınar Mahallesi Havva Ana Hafızlık Yatılı Erkek Kur’an Kursu kursiyerleri içinse ikinci kez icazet merâsimi tertiplendi. Mudanya İmam Hatip Okulları konferans salonunda yapılan merâsime Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osnman Şahin ve Reisü’l Kurrâ Başvekili Sayın Mustafa Demirkan, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, milletvekilleri, öğrenci velileri ve çok sayıda davetli iştirâk etti.
Sunuculuğunu Müftülük memuru Rahim Yılmaz’ın yaptığı program, İmam-ı Azam Cami İmam Hatibi Mustafa Hocaoğlu’nun Kur’ân-ı kerim tilâvetiyle başladı. Ardından hafızlığını ikmal eden 8 kız ve 11 erkek, toplam 19 genç hafız tekbirler ve salavatlar eşliğinde yerlerini aldı. Hafızların sahneye gelişleri, büyük bir coşkuyla karşılandı, kursiyer aileleri ve yakınlarına duygu dolu anlar yaşadı.
Mudanya Müftüsü E. Mehmet Soylu, Kur’an-ı kerimin iman esaslarından ve İslâm’ın temel kaynaklarından biri olduğunu belirterek, ”Bu itibarla ecdadımız hafızlık müessesesine büyük önem vermişler, onlara karşı ihtirâmı şiâr edinmişler ve onları yürüyen Kur’an olarak tarif etmişler. Bizler de İslâmın temel kurumlarını ayakta tutmak, eğitim ve öğretimini yaptırmak durumundayız” şeklinde konuştu.
Daha sonra genç hafızlara belge ve hediyeleri takdim edildi.

Mudanyalı hafızlar icâzet aldı

PARTNER Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup... Ünlü güzelden olay paylaşım! Salonda çırılçıplak soyunup...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 58’inci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 58’inci gününde
Sivas'ta sis etkili olduSivas'ta sis etkili oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tayland Kralı 4 saray çalışanını daha işten çıkardı

Tayland Kralı 4 saray çalışanını daha işten çıkardı

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Bağdadi operasyonunda kilit isimdi! DEAŞ'ın 5 numarası Sakarya'daki bu evde yakalandı

Bağdadi operasyonunun kilit ismi Sakarya'daki bu evde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.