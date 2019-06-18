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Mudanyalı mübâdiller Tire’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 18:31 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Girit’ten Tire Lezzet ve Kültür Festivali"ne katılan Lozan Mübâdilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Girit danteliyle kulurya çöreği ve nohutlu ekmeği tanıttı.Bu yıl festivale Giritli mübâdil derneklerinin yanı sıra Lozan Mübâdilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği de Tire Festivali’ndeki yerini alarak festivalde stant açtı.

Mudanyalı mübâdiller Tire’de

İzmir’in Tire ilçesinde bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Girit’ten Tire Lezzet ve Kültür Festivali"ne katılan Lozan Mübâdilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği, Girit danteliyle kulurya çöreği ve nohutlu ekmeği tanıttı.
Bu yıl festivale Giritli mübâdil derneklerinin yanı sıra Lozan Mübâdilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği de Tire Festivali’ndeki yerini alarak festivalde stant açtı. Mudanyalı Girit mübâdillerinin ürettikleri el emeği göz nuru dantel işlemeleri, çeşit çeşit işlemeli elbise ve mutfak kullanım eşyaları Tirelilerin beğenisine sunuldu. Festivalde, farklı lezzetleri yapan Tireliler de tatlı ve tuzlu yiyeceklerle yarışarak dereceleri paylaştılar. Festivalde mahalli sanatçılar, folklor ve efe grupları ve roman dans ekipleri de gösteri sundu.

Mudanyalı mübâdiller Tire’de

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