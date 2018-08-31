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Mudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 02:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Mudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştu

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Güzelyalı Mahallesi'nde 6 kilometrelik yürüyüşle başlayan etkinliklerde, coşku Mütareke Meydanı'nda Selda Bağcan konseriyle doruğa çıktı.
30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından 1924 yılından itibaren kutlamalara başlanan Zafer Bayramı Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Kent merkezlerinde çeşitli törenler düzenlenirken, Mudanya Belediyesi de etkinlikler gerçekleştirdi. Güzelyalı Mahallesi'nde başlayan 6 kilometrelik yürüyüş, Mütareke Meydanı'nda son buldu. Burada toplanan binlerce kişi, yürüyüşe katılanları alkışlarken, meydana kurulan sahnede Türk Halk müziğinin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Bağcan, 'Yaz gazeteci yaz', 'Denizlerin kavgasıyım' gibi birbirinden güzel şarkıları ile Neşet Ertaş'ın 'Neredesin sen' türküsünü seslendirdi. Mudanya'da ilk kez konser veren Selda Bağcan, 2 saat sahnede kaldığı sürede Mudanyalıları kendine hayran bıraktı. Selda Bağcan konserin ardından, etkinlik havai fişek gösterisi ile son buldu.

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Mudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştuMudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştuMudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştuMudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştu

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