HABER

Mudanyalılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Selda Bağcan ile coştu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Güzelyalı Mahallesi'nde 6 kilometrelik yürüyüşle başlayan etkinliklerde, coşku Mütareke Meydanı'nda Selda Bağcan konseriyle doruğa çıktı. 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ardından 1924 yılından itibaren kutlamalara başlanan Zafer Bayramı Bursa'da da coşkuyla kutlandı. Kent merkezlerinde çeşitli törenler düzenlenirken, Mudanya Belediyesi de etkinlikler gerçekleştirdi. Güzelyalı Mahallesi'nde başlayan 6 kilometrelik yürüyüş, Mütareke Meydanı'nda son buldu. Burada toplanan binlerce kişi, yürüyüşe katılanları alkışlarken, meydana kurulan sahnede Türk Halk müziğinin önde gelen isimlerinden Selda Bağcan sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Bağcan, 'Yaz gazeteci yaz', 'Denizlerin kavgasıyım' gibi birbirinden güzel şarkıları ile Neşet Ertaş'ın 'Neredesin sen' türküsünü seslendirdi. Mudanya'da ilk kez konser veren Selda Bağcan, 2 saat sahnede kaldığı sürede Mudanyalıları kendine hayran bıraktı. Selda Bağcan konserin ardından, etkinlik havai fişek gösterisi ile son buldu.

PARTNERABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!ABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!
Adana'da 'Drone'lu trafik uygulamasıAdana'da 'Drone'lu trafik uygulaması
Cami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılarCami avlusunda tekme tokat dövüp, bıçakladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü'ne rest

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.