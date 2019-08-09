HABER

Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 18:26 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaz Kur’an kursu sona ererken, öğrenciler Suuçtu şelalesi ve Gölyazı gezisiyle stres attı.Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Aydınpınar Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an-ı Kerim Kursunda gençlerle birlikte yapılan kahvaltı sonrası kendilerini uğurladı.

Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yaz Kur’an kursu sona ererken, öğrenciler Suuçtu şelalesi ve Gölyazı gezisiyle stres attı.
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Aydınpınar Erkek Hafızlık Yatılı Kur’an-ı Kerim Kursunda gençlerle birlikte yapılan kahvaltı sonrası kendilerini uğurladı. 8 hafta boyunca eğitim alan gençler İl Müftüsüz İzani Turan ve İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, İlçe Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, Gençlik Koordinatörleri ve proje uygulayıcısı hocaların katıldığı gezi programında eğlenceli vakitler geçirdi. Turan, gençleri tebrik ederek, müftülük olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Turan, yaz okuluna iştiraklerinden dolayı gençleri tebrik ederek belgelerini takdim etti. İlçe Müftüsü Soylu, gençlerin yaz okulunda kazandıkları tecrümelerin ve edindikleri arkadaşlıkların bir ömür devam etmesi temennisinde bulundu.
Suuçtu şelalesinin eşsiz manzarasında bol bol fotoğraf çekilen gençlerin bir sonraki istikameti 2000 yıllık doğal sıcak su kaynaklarına sahip olan Tümbüldek kaplıcaları oldu. Mustafakemalpaşa Hafızlık Yatılı Kur’an Kursunda verilen akşam yemeğinin ardından Uluabat gölü kıyısındaki Gölyazı köyünü de ziyaret eden gençler mutluluk dolu olarak gezi programını tamamladı.

Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde

Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu şelalesinde

PARTNER Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında Bu araçlara bakan bir daha bakıyor! Artık 20 yaşında
Korku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmışKorku yaratan tozun nedeni depremle birlikte gelen heyelanmış
Gemlikliler gökyüzünü izlediGemlikliler gökyüzünü izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.