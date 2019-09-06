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Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin yıldızı olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:16 | Son Güncelleme

Mudanya’nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1.

Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin yıldızı olacak

Mudanya’nın kent kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinin 7 bin metrekarelik 1. etap ihâlesi yapıldı. Mudanya Belediyesi’nin “şeffaflık” ilkesi gereği canlı yayında yapılan ihâleye 5 firma katıldı. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin yıldızı olacak” dedi.
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesinde yol açma,istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, merkezin 7 bin metrekarelik 1. etap inşaat ihâlesi tamamlandı. Bursa’nın önemli merkezlerinden biri olacak Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, ilçenin doğal ve tarihî yapısına uygun olarak, her açıdan denizin görülebileceği şekilde projelendirildi. Bölge yapısına uygun dükkânlar, kafeteryalar, restoranların, yönetim birimlerinin bulunacağı 25 dükkan, konser etkinlikleri, açık hava sergileri, yazlık sinema günlerinin yapılacağı amfi ile dinlenme bölümleri, çocuk oyun alanları, engelsiz yürüyüş yollarının bulunacağı yeşillendirilmiş bir alanın yer alacağı ilk etabın ihâlesi, Mudanya Belediyesi’nin şeffaflık ilkesinden hareketle canlı yayında yapıldı.
5 firmanın katıldığı ihâleyi, ikinci oturumda ihale komisyonunun yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda 12 milyon 280 bin TL teklif veren TEKA Temel Mühendislik İnşaat Ltd. Şti. kazandı. İtiraz ve sözleşme davet süresi sonunda yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi teknik personeli tarafından hazırlanan projenin 7’den 70’e herkesin vakit geçirebileceği bir alan olarak hayata geçirileceğini söyledi.
Mudanya için onlarca projeyi söz verdiği gibi hayata geçirdiğini vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Bu proje onur meselemizdi, gurur vesilemiz olacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün çalışmalarımızda olduğu gibi bu projede de kendi işimizi kendimiz yaptık. Her biri alanında uzman personelimizin gece gündüz çalışarak hazırladığı projeyi 5 kuruş para ödemeden Mudanyalılara sunduk. Yalnızca Mudanyalıların değil, Bursalıların buluşma noktası Yıldıztepe olacak. Mudanyalılar projemizle gurur duyacak. Marmara’nın yıldızı, Türkiye’nin yıldızı olacak” dedi.
Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi, bölgedeki eğimin avantajları kullanılarak hazırlandı. Proje, Mudanya Belediyesi’nin mimar ve mühendisleri tarafından hazırlanırken, sadece proje bedelinden 1 milyon TL tasarruf edilmişti. Merkezin ilk etabının uygulama aşamasında ise mimarî, statik, elektrik, mekanik, geo duvar, iksâ, zemin etüt projelerinin toplam maliyeti ise 561 bin, 335 TL olarak hesaplandı.

Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin yıldızı olacak

Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin yıldızı olacak

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