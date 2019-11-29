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Mudanya’nın kalbinde büyük dönüşüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

Mudanya’daki parklanma meselesinin çözümü için proje hazırlıklarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki stadyumu başka bir yere taşıyıp, bu alana yer altına iki katlı otopark, üst kısma ise yaşama alanı kazandıracak.Mudanya’da otopark yetersizliği öne çıkarken, Büyükşehir Belediyesi bu meseleye çare bulmak için harekete geçti.

Mudanya’daki parklanma meselesinin çözümü için proje hazırlıklarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçe merkezindeki stadyumu başka bir yere taşıyıp, bu alana yer altına iki katlı otopark, üst kısma ise yaşama alanı kazandıracak.
Mudanya’da otopark yetersizliği öne çıkarken, Büyükşehir Belediyesi bu meseleye çare bulmak için harekete geçti. Mudanya’nın kalbi olan Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan ve görüntüsüyle ilçeye yakışmayan stadyumun bulunduğu alanın yer altı otoparkı ve ayrıcalıklı bir yaşama alanı olarak ilçeye kazandırılması için proje çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında merkez dışındaki bir alana modern bir stadyumun yapılması öngörülürken, merkezdeki stadyumun bulunduğu 12 bin metrekarelik alana da yer altına 2 katlı ve yaklaşık 800 araç kapasiteli otopark yapılması öngörülüyor. Yer üstünde hiçbir yapılaşmaya müsaade etmeyecek olan Büyükşehir Belediyesi, bu alanı vatandaşlar için dinlenme alanları, yürüyüş yolları, koşu parkuru ve peyzaj düzenlemeleri ile ayrıcalıklı bir yaşan alanına dönüştürecek.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mudanya’nın trafik meselesini çözecek ve aynı zamanda ilçeye değer katacak projeyi geçen gün yaptığı basın toplantısında gündeme getirmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan sağlanan 85 milyon liralık kaynak ile merkez ve ilçelerde spor yatırımlarının hız kazanacağını ifade eden Başkan Aktaş, Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Bursa’da bir kez daha ağırlayacaklarını ve gündemlerinden birinin de Mudanya Stadyumu olacağını söyledi. Spor Bakanlığı’ndan destek isteyecekleri yeni projelerinin olacağını hatırlatan Başkan Aktaş, “Mudanya merkezinde ciddî bir otopark ihtiyacı var. Yine merkezde çok kötü bir futbol sahası var. Bu konu seçim taahhütlerimizden bir tanesiydi. Futbol sahasının şehrin dışına çıkarılıp, yenilenmesi, oranın da katlı otopark ve meydan düzenlemesiyle alakalı özel bir projemiz olacak. Bu da bakanlıktan sağlayacağımız kaynakla takip ettiğimiz projelerden biri” dedi.

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