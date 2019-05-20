Okulun müdürü Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sınıfı atölyeye çevirerek önce 30 kişi ile bu işe başladıklarını, talebin yoğun olması üzerine bir sınıfı daha faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Her yıl okuldaki bu çalışmalara yenilerini eklemeye gayret gösteren Çelen, okul etrafında kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze üretme imkanı da sundu. Çelen, destek alabilirse önümüzdeki dönemde halı dokuma atölyesi de açmayı planlıyor.

Velilerin ilgisinin çok fazla olduğunu belirten Çelen, "Talep her geçen gün artıyor. Biz de artan bu talep üzerine dönüşümlü olarak kurs faaliyetlerini yürütüyoruz. Her kursumuzda bugüne kadar 200'ün üzerinde, toplamda da 400 kişi eğitim almıştır. Burası onlar için ekmek kapısından ziyade bir terapi merkezi olmuştur. Çalışmalar o kadar güzel gidiyor ki, geçen gün velilerimizden biri 'Müdürüm kursa geldim, evdeki kavga bitti' dedi. Bu tür geri dönüşler bizi memnun ediyor." diye konuştu.

- "Sebze de yetiştiriyoruz"

Çelen, proje kapsamında sürekli yeni fikirler peşinde olduklarını, atölye çalışmalarında başarılı sonuçlar alınca okulda sebze üretmeye karar verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okulumuzun bahçesinde atıl durumda olan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki alanı uygulama alanı yaptık. Şu an 300 kök domates, 300 kök de biber ektik. Diğer sebze türlerini de ekiyoruz. Buradan da hiçbir şeyi biz alıp evimize götürmeyeceğiz. İhtiyacı olan velilerimiz gelecek, ihtiyacı kadar olanını alıp götürecek. Okullar hayat alanları olmalı. Öğretmenler de okul müdürü de bulunduğu yerde bir çığır açmalı. Örnek insan olmalı, rol model olmalı."