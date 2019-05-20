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Müdür beyin "hayat okulu" velilerin hayatına dokundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:19 | Son Güncelleme

Aksaray'daki Atatürk İlkokulu'na 5 yıl önce müdür olarak atanan Recep Çelen, okul bahçesinde çocuklarını bekleyen kadınları iş hayatına kazandırdı - Kadın veliler için iki sınıfı dikiş nakış atölyesine çevirerek yurt dışından bile sipariş almalarını sağlayan Çelen, okulun bahçesindeki kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze yetiştirme imkanı sundu - Çelen: - "Okulumuz Aksaray'ın kenar mahallesinde. Mahalle sakinleri genellikle dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Erkekler asgari ücretle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyor, kadınlarımız ise işsiz" - "İlk geldiğim ay düzenlediğim toplantıda velilere, 'Burayı Aksaray'ın bir numaralı okulu yapacağım' dedim. Bir velim ise 'Müdürüm buraya 3 ay dayan yeter' dedi. Gelen öğretmenler burada çok uzun süre kalamamış. İlk olarak işe velileri eğitmekle başladım"

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray'daki Atatürk İlkokulu'na 5 yıl önce müdür olarak atanan Recep Çelen, okul bahçesinde çocuklarını bekleyen kadınları iş hayatına kazandırdı.

Kentin kenar mahallesinde, çevresinde genellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı okula tayin olunca, velilerin de hayatına dokunacak çalışmalar yapmaya karar veren Çelen, okuldaki iki sınıfı kadın veliler için dikiş nakış atölyesine çevirdi.

Atölyede dikiş nakışla işe başlayan kadınlar, rölyef, iğne oyası, ahşap boyama, iş ve mutfak kıyafetleri, bez bebek gibi birçok el işi ürün üretiyor.

Her yıl okuldaki bu çalışmalara yenilerini eklemeye gayret gösteren Çelen, okul etrafında kullanılmayan alanları da değerlendirerek, velilere sebze üretme imkanı da sundu. Çelen, destek alabilirse önümüzdeki dönemde halı dokuma atölyesi de açmayı planlıyor.

Çelen sayesinde ekonomik kazanç elde etmeye başlayan kadınlar, şimdi organize sanayi bölgelerinden ve yurt dışından iş teklifi aldıklarını söylüyor.

- "Talep her geçen gün artıyor"

Okulun müdürü Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir sınıfı atölyeye çevirerek önce 30 kişi ile bu işe başladıklarını, talebin yoğun olması üzerine bir sınıfı daha faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Velilerin ilgisinin çok fazla olduğunu belirten Çelen, "Talep her geçen gün artıyor. Biz de artan bu talep üzerine dönüşümlü olarak kurs faaliyetlerini yürütüyoruz. Her kursumuzda bugüne kadar 200'ün üzerinde, toplamda da 400 kişi eğitim almıştır. Burası onlar için ekmek kapısından ziyade bir terapi merkezi olmuştur. Çalışmalar o kadar güzel gidiyor ki, geçen gün velilerimizden biri 'Müdürüm kursa geldim, evdeki kavga bitti' dedi. Bu tür geri dönüşler bizi memnun ediyor." diye konuştu.

- "Sebze de yetiştiriyoruz"

Çelen, proje kapsamında sürekli yeni fikirler peşinde olduklarını, atölye çalışmalarında başarılı sonuçlar alınca okulda sebze üretmeye karar verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okulumuzun bahçesinde atıl durumda olan yaklaşık 400 metrekare büyüklüğündeki alanı uygulama alanı yaptık. Şu an 300 kök domates, 300 kök de biber ektik. Diğer sebze türlerini de ekiyoruz. Buradan da hiçbir şeyi biz alıp evimize götürmeyeceğiz. İhtiyacı olan velilerimiz gelecek, ihtiyacı kadar olanını alıp götürecek. Okullar hayat alanları olmalı. Öğretmenler de okul müdürü de bulunduğu yerde bir çığır açmalı. Örnek insan olmalı, rol model olmalı."

- Ciddi değişim yaşandı

Okul merkezli yaptıkları çalışmalarla mahallede yaşanan değişim sürecini de anlatan Çelen, şunları kaydetti:

"Okulumuz Aksaray'ın kenar mahallesinde. Mahalle sakinleri genellikle dar gelirli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Erkekler asgari ücretle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyor, kadınlarımız ise işsiz. 650 öğrencisi bulunan okulumuz Aksaray'ın en büyük ilkokullarından. Daha önce sürekli gazetelerde olumsuz haberleri çıkardı. İlk geldiğim ay düzenlediğim toplantıda velilere, 'Burayı Aksaray'ın bir numaralı okulu yapacağım' dedim. Bir velim ise 'Müdürüm buraya 3 ay dayan yeter' dedi. Gelen öğretmenler burada çok uzun süre kalamamış. İlk olarak işe velileri eğitmekle başladım. Okul kütüphanesini ve okulun çay ocağını bu velilerimize açarak, onları okumaya teşvik ettim. Çok okuyanları ödüllendirdim. Bunlar, daha sonra yapacağımız çalışmaların da temelini oluşturdu."

- Yurt dışından sipariş alıyorlar

Kurs öğretmenlerinden Ayten Tapanoğlu da kursiyerlerin internet üzerinden hem yurt içi hem de yurt dışından siparişler aldığını, ürünlerin kargo ile gönderildiğini aktardı.

Sosyal medya platformlarından paylaşım yaparak, yurt dışından da siparişler aldıklarını anlatan kursiyerlerden Sevgi Şimşek, "Beğenenler siparişleri tekrar tekrar veriyor. Biz de talepleri karşılamak için çalışıyoruz. Aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda beynimizi rahatlatıyoruz, burası bize terapi gibi geliyor." diye konuştu.

Kursun öğretmenlerinden Nazife Karakuş ise "Kursumuzda öğrenci velileri hem eğitim görüyor hem çalışıyor. El işlemesi her türlü faaliyeti yapıyoruz. Dikiş, mefruşat, rölyef, iğne oyası, ahşap boyama, hepsini üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aksaray Müdür Beyin Hayat Okulu Veliler Üretim

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