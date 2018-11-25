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Müdür, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciyi alnından öptü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda, engelli kız arkadaşının ayakkabısının çözülen bağcıklarını bağladı.

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulda, engelli kız arkadaşının ayakkabısının çözülen bağcıklarını bağladı. Olayı görüp duygulanan okul müdürü, arkadaşına yardımcı olan öğrenciyi alnından öperken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki Şehit Ahmet Günak Ortaokulu'nun bahçesinde engelli bir kız öğrenci, ayakkabı bağcıkları çözülünce erkek arkadaşından yardım istedi. İsmi öğrenilemeyen erkek öğrenci, engelli arkadaşının bağcıklarını bağlamaya başladı. Olayı gören okul müdürü Bekir Keskinbıçak, bahceye çıkıp öğrencilerin yanına gitti. Keskinbıçak, arkadaşının bağcıklarını bağlayan öğrenciyi yanına çağırıp, sarıldı, bu duyarlı davranışından dolayı alnından öperek tebrik etti. O anlar ise okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

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