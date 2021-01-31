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  4. Müdür ve kooperatif başkanı orman keserek 5 yılda 10 milyonluk vurgun yaptı

Müdür ve kooperatif başkanı orman keserek 5 yılda 10 milyonluk vurgun yaptı

31.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Denizli’nin Beyağaç ilçesinde orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde orman kesim işlerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı. Orman işletme müdürünün kaçak kesilen ağaçlar ile kayınpederi adına villa yaptırdığı ve 5 yılda 10 milyon TL’lik vurgun yapıldığı ortaya çıktı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Beyağaç ilçesinde orman kesimi işlerinde yolsuzluk yapıldığı ve kamuya zarar verildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 3 aylık takibinin ardından belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Orman İşletme Müdürü M.P. (47), Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı H.T. (51), Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Ş.C. (67) ve A.D. (44) ile nakliye işi yaptığı belirlenen Ö.K. (33) gözaltına alındı. Kooperatif binasında gerçekleştirilen aramada kaçak olduğu tespit edilen 230 metreküp çeşitli ağaç ve tomruk, şüphelilerin evlerinde ise suçtan elde ettikleri 140 bin TL ile 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Orman İşletme Müdürü M.P’nin Muğla’nın Milas ilçesinde kayınpederi adına yaptırdığı villada ise 10 metreküp kaçak kereste bulundu. Ayrıca işletme müdürü M.P’nin tomrukları çalınmış olarak gösterip tekrar bulduğunu öne sürerek, ele geçirdiği tomrukları yeniden satışa çıkarmasının ardından yüklü miktarda kamuyu zarara uğrattığı öğrenildi.

5 yılda yaklaşık 10 milyon TL’lik vurgun
Ormandan kesilen ağaçların yüzde 90’ının kaçak yollar ile kooperatife götürüldüğü ve buradan işlenmesinin ardından Muğla ve çevre ilçelerde bulunan kereste atölyelerine satışının gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerin kamuyu 5 yılda yaklaşık 10 milyon TL zarara uğrattığı öne sürüldü.
Operasyonda gözaltına alınmalarının ardından ifadeleri alınan şüpheliler Kale ilçe adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden işletme müdürü M.P, kooperatif başkanı H.T, kooperatif yönetim kurulu üyeleri A.D ve Ş.C çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden nakliye işi yaptığı öne sürülen Ö.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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