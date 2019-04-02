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Müdür yardımcısını, öğrencisi bıçaklayarak öldürdü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi F.Ç.

OKULDAN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Atatürk Anadolu Lisesi'nin müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun öğrencisi F.Ç. tarafından bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. F.Ç.'nin, ocak ayında, okul disiplin kurulu kararıyla 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gebze Atatürk Anadolu Lisesinde bıçakla yaralama olayının bildirilmesi üzerine, kolluk görevlilerinin hemen olay yerine intikal ettiği, okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'nun, okulun 2. katında yer alan odasında yerde yaralı vaziyette bulunduğu, okulun 11. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan F.Ç.'nin de aynı odada elinde bıçak ile bulunduğu görülmüş, Necmeddin Kuyucu 112 Acil servis aracılığı ile hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevki sağlanan Necmeddin Kuyucu'nun sol karın, sağ omuz bölgesi ile sağ kolundan yaralandığı anlaşılmış olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, suça sürüklenen çocuk F.Ç. hakkında gözaltına alma talimatı verildiği, soruşturmanın halen devam ettiği, suça sürüklenen çocuk F.Ç.'nin 2019 yılı Ocak ayı içerisinde de okul disiplin kurulu kararı ile 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası aldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda, maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü duyurulur."

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