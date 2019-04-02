HABER

Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 17:38 | Son Güncelleme

Bir öğrencinin tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eğitime bir gün ara verilecek.

Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

Bir öğrencinin tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eğitime bir gün ara verilecek. Öğretmenin öldürüldüğü okulda açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Öğretmenlere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu, hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum” dedi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Bu, hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum”
Kuyucu’nnun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, müdür yardımcısının ölümüne neden olan bıçakla birlikte yakalanan F.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken olayın yaşandığı okulda yetkililerden bilgiler alan Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili büyük hüzün yaşandığını ifade ederek, “Bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde müdür baş yardımcımız Necmettin Kuyucu, saldırı sonrasında ağır yaralanmıştı. Hemen hastaneye intikal ettirilmiş, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen 13.15 sıralarında yaşamını kaybetmiştir. Öğretmenler, geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız, büyük bir özveri içerisinde çalışıyorlar. Öğretmenlere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Asla hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum bu. Bizi son derece üzdü. Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Olayın yaşandığı ilçede eğitime 1 gün ara verilecek
Öte yandan, Gebze’de yarın eğitim ve öğretime yaşanan olay nedeni ile ara verileceği öğrenildi. Öğrencisi tarafından feci şekilde öldürülen Kuyucu’nun cenazesi ise tamamlanan otopsi incelemesinin ardından Atatürk Anadolu Lisesi’ne götürülecek. Okulda yapılacak olan uğurlama töreni sonrasında Kuyucu’nun cenazesi, Gebze ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Tartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurarak yaraladıTartıştığı eniştesini tüfekle bacağından vurarak yaraladı
Bilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradıBilecik’te 2 katlı kerpiç ev tutuştu, alevler yandaki eve sıçradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven'den yerel seçim açıklaması

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.