Müdür yardımcısının öğrencisi tarafından öldürüldüğü ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

Bir öğrencinin tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldürdüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde eğitime bir gün ara verilecek. Öğretmenin öldürüldüğü okulda açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Öğretmenlere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu, hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum” dedi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Bu, hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum”

Kuyucu’nnun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, müdür yardımcısının ölümüne neden olan bıçakla birlikte yakalanan F.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemleri devam ederken olayın yaşandığı okulda yetkililerden bilgiler alan Kocaeli valisi Hüseyin Aksoy, olayla ilgili büyük hüzün yaşandığını ifade ederek, “Bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde müdür baş yardımcımız Necmettin Kuyucu, saldırı sonrasında ağır yaralanmıştı. Hemen hastaneye intikal ettirilmiş, fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen 13.15 sıralarında yaşamını kaybetmiştir. Öğretmenler, geleceğimiz emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren mesai arkadaşlarımız, büyük bir özveri içerisinde çalışıyorlar. Öğretmenlere yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Asla hiçbir gerekçe ile izah edilemeyecek bir durum bu. Bizi son derece üzdü. Öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Olayın yaşandığı ilçede eğitime 1 gün ara verilecek

Öte yandan, Gebze’de yarın eğitim ve öğretime yaşanan olay nedeni ile ara verileceği öğrenildi. Öğrencisi tarafından feci şekilde öldürülen Kuyucu’nun cenazesi ise tamamlanan otopsi incelemesinin ardından Atatürk Anadolu Lisesi’ne götürülecek. Okulda yapılacak olan uğurlama töreni sonrasında Kuyucu’nun cenazesi, Gebze ilçesi Ahatlı Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.