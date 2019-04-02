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Müdür yardımcısının öldüren öğrenci, olay anını hatırlamadığını söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldüren öğrencinin emniyetteki ifadesinde olay anı ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç.

Müdür yardımcısının öldüren öğrenci, olay anını hatırlamadığını söyledi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde okulda tartıştığı müdür yardımcısını bıçaklayarak öldüren öğrencinin emniyetteki ifadesinde olay anı ile ilgili hiçbir şeyi hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda sabah saatlerinde okula gelen F.Ç. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan F.Ö. isimli öğrenci, müdür yardımcısı Necmeddin Kuyucu’yu 3 yerinden bıçakladı. Uğradığı bıçaklı saldırı sonrasında Kuyucu ağır yaralandı. Olayı gören diğer öğretmenler durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kuyucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay anını hatırlamadığını söyledi
Kuyucu’nnun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırılırken, müdür yardımcısının ölümüne neden olan bıçakla birlikte yakalanan F.Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette verdiği ifadesinde F.Ç. isimli öğrencinin olay anı ile ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. F.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken Gebze Cumhuriyet başsavcılığı olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayın tüm gerçekliği ile açığa çıkartılması için incelemelerin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, 11. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen F.Ç.’nin daha önce okuldan 3 gün uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı.

“F.Ç.’nin de aynı odada elinde bıçak ile bulunduğu görülmüş”
Yapılan incelemelerde müdür yardımcısı Kuyucu’nun sol karın, sağ omuz bölgesi ve sağ kolundan yaralandığının kaydedildiği açıklamada, “Gebze Atatürk Anadolu Lisesinde bıçakla yaralama olayının bildirilmesi üzerine, kolluk görevlilerinin hemen olay yerine intikal ettiği, okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu’nun okulun 2. katında yer alan odasında yerde yaralı vaziyette bulunduğu, okulun 11. sınıf öğrencisi olduğu anlaşılan F.Ç.’nin de aynı odada elinde bıçak ile bulunduğu görülmüş. Necmeddin Kuyucu ambulans aracılığı ile hastaneye sevk edilmiştir. Hastaneye sevki sağlanan Necmeddin Kuyucu’nun sol karın, sağ omuz bölgesi ile sağ kolundan yaralandığı anlaşılmış olup, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturmaya başlanıldığı, suça sürüklenen çocuk F.Ç. hakkında göz altına alma talimatı verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Müdür yardımcısının öldüren öğrenci, olay anını hatırlamadığını söyledi

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