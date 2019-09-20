HABER

Müdürler okulu boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahalarını boyadı.Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahaları için kolları sıvayıp işe koyuldu.

Müdürler okulu boyadı

Bursa’nın İznik ilçesinde Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahalarını boyadı.
Boyalıca Ortaokulu Müdürü Fatma Karan Gürkök ve Müdür Yardımcısı Şeyda Şişman, okulun spor sahaları için kolları sıvayıp işe koyuldu. Gürkök ve Şişman, İznik Beldiyesi’nden gönderilen boyalarla okul bahçesindeki voleybol ve basketbol sahasının çirkin gözüken duvarlarını boyadı. Ellerine fırçayı alıp duvarları boyayarak sahaları güzelleştiren müdür ve yardımcısı, velilerden takdir topladı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Mehmet Bayden öldürüldü!Mehmet Bayden öldürüldü!
Başkan Aydın’dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesiBaşkan Aydın’dan 3 mahalleye doğalgaz müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Fenerbahçe yeni yıldızı İstanbul'da

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Mehmet Bayden öldürüldü

Mehmet Bayden öldürüldü!

Bilecik'te hayatını kaybeden makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu için tören düzenledi

Bu feryada yürek dayanmaz: Babacığım baba

Diyarbakır'da dağa kaçırılan genç kız örgütten nasıl kaçtığını anlattı

PKK tarafından kaçırıldı! Ailesine 6 yıl sonra kavuştu

Kızı PKK tarafından kaçırılan babanın acı bekleyişi... Mezarını hazırladı

Eşi Diyarbakır'da, kendisi mezar başında bekliyor...

Son dakika! Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Kartal'da çöken binayla ilgili davada flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Kapalı Maraş kullanıma açılacaktır

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.