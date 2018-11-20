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Müdürlüğünü yaptığı fabrikanın patronu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde SYDV'nin 1993 yılında açtığı mobilya fabrikasında müdür olarak görev yapan Ahmet Gündüz, kapatılmasının ardından fabrikayı satın aldı - Gündüz, ürettiği mobilyalar ve dekoratif ürünlerle yurt içinde bilinir olmayı başarırken, komşu ülkelere de ürün göndermeye başladı - Ahmet Gündüz: - "Fabrikamızı halen ayakta tutmaya çalışıyorum. Hem patron hem işçi olarak gece gündüz demeden çalışıyorum. Bu fabrikada herkesin emeği var"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) 1993 yılında açtığı mobilya fabrikasında müdür olarak görev yapan Ahmet Gündüz, kapatılma kararı alınmasının ardından satın aldığı fabrikanın patronu oldu.

Kapatılma kararı verilen fabrikayı 2010 yılında satın alıp üretime başlayan Gündüz, 8 yıldır işçileriyle çalışıyor.

İşçilerle ağaç kesen, mobilya üretimi gerçekleştiren Gündüz, 15 kişi istihdam ediyor.

Ürettiği mobilyalar ve dekoratif ürünlerle yurt dışına da açılmayı başaran Gündüz, mesleğini severek devam ettiriyor.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine 1986 yılında İstanbul'da çırak olarak başladığını söyledi. 1999 yılında ise Demirköy ilçesinde SYDV'nın ağaç işleri mobilya fabrikasında işe başladığını belirten Gündüz, 2000 yılında fabrikanın usta öğreticisi, ardından müdürü olduğunu anlattı.

Fabrikada birçok çırak yetiştirdiklerini aktaran Gündüz, 2010 yılında ise fabrikanın kapatılması için karar alındığını ifade etti.

Fabrikanın kapanmasına gönlünün razı olmadığını dile getiren Gündüz, bu nedenle işletmeyi 3 arkadaşıyla satın aldıklarını söyledi.

Daha sonra arkadaşlarının da fabrika ortaklığından ayrıldığını anlatan Gündüz, "Fabrikanın kapanmaması için çok mücadele ettik. Üretimimizi geliştirdik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fabrikamızı halen ayakta tutmaya çalışıyorum. Hem patron hem işçi olarak gece gündüz demeden çalışıyorum. Bu fabrikada herkesin emeği var." dedi.

- "Fabrika kolay kapanır ama kolay kurulmaz"

Gündüz, bu tür küçük ilçelerdeki fabrikaların hem ekonomi hem de istihdam açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bir fabrikanın kurulmasının çok zor olduğuna işaret eden Gündüz, "Bir fabrika çok kolay kapanır ama kolay kurulmaz." değerlendirmesini yaptı.

Fabrikanın çalışması için her şeyi göze aldığını aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Ben fabrikaya ilk geldiğimde her ay 25 öğrenci yetiştiriyorduk. Artık bu mesleklere rağbet çok azaldı. Ahmet Usta için çok değişen bir şey olmaz, Ahmet Usta bugün gider, yarın da bu fabrika kapanır. Ben istiyorum ki fabrika Demirköy'de açık kalsın, gençlerimiz bir şeyler öğrensin. 2-3 çocuk daha eğitebilsek ne mutlu bize. Ancak günümüzde herkes kolay para kazanmak istiyor. Bu meslek ölmez, gençler bu mesleği tercih edebilirler ancak mesleğe ilgi yok."

Ömrü yettiği sürece fabrikanın açık kalması için mücadele edeceğini söyleyen Gündüz, bazı Avrupa ülkelerine de ürün gönderdiklerini ifade etti.

Ahmet Gündüz, usta ve yeterli eleman bulması halinde ihracatını arttırabileceğine dikkati çekerek, işçi sıkıntısı nedeniyle yurt dışına istedikleri oranda açılamadıklarını sözlerine ekledi.

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Ahmet Gündüz fabrika Kırklareli

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