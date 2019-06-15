HABER

Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:01 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin 15'inci Cittaslow (sakin şehir) ünvanını alan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı, 'Dumansız Hava Sahası' ilan edildi.

Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- TÜRKİYE'nin 15'inci Cittaslow (sakin şehir) ünvanını alan Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı, 'Dumansız Hava Sahası' ilan edildi. Sokakta sigara içilmesi yasaklandı.
Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Toplum Sağlığı Merkezi ve Mudurnu Belediyesi'nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen 'Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu' toplantısında alınan karar doğrultusunda ilçenin en işlek caddelerinden biri olan tarihi Demirciler Çarşısı Arasta Sokağı'nda sigara içilmesi yasaklandı. 13 Mayıs'ta alınan kar dün uygulamaya konuldu. Sokaktaki zemine sarı renkte 'Sigara içilmez' ve 'Dumansız hava sahası' yazıldı. Sokağın girişine de 'Bağımlılık, insanın yenilgiye uğradığı noktadır' yazan pankart asıldı.
Kendine has tarihi mimari yapısıyla Bolu'nun en şirin ilçelerinden biri olan Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, uygulamayı olumlu karşıladı.
Esnaf Hayrettin Beyhan, "Çok güzel bir şey. İçmeyenlere de zararı olduğu için böyle bir şey yapılması sevindirici. Herkes durumdan memnun. Kurala da uyuluyor. Caddede sigara içilmiyor. Saygı gösteriliyor" dedi.
Nurdan Topaloğlu da, "Hayatımda hiç sigara kullanmamış biri olarak destekliyorum. Güzel oldu. Dikkat çekilmiş oldu. Sigara bırakanlar bile oldu. Şu anda sokakta bir hareket yok. Burası küçük bir yer, 5 bin nüfuslu. Herkesin bu kurala uyacağını umuyorum" diye konuştu.
Bazı vatandaşlar uygulamanın sigara bağımlılığına karşı mücadelede olumlu etki oluşturabileceğini düşünürken, bazıları da herhangi bir etkisi olmayacağını savundu.
Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, "Dumansız hava sahası, farkındalık yaratmak için geliştirilmiş Türkiye'de ilk olan bir projedir. 'Bağımlılık insanın yenilgiye uğradığı noktadır' sloganıyla kurumlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte görsel ve yazılı medyada ses getirerek, sağlık yaşam alanları oluşturacağız. Bu sayede insanların ilgisini, kaliteli ve sağlıklı bir yaşama çekeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildiMudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildiMudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildiMudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
GÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Yayalara çarpan otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
4 bin dönümlük ekili buğday, kül oldu4 bin dönümlük ekili buğday, kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.