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Mudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Araplara satılan şato tipindeki mimarisiyle son dönemde tartışma konusu olan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas adlı devremülk projesini hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi.

Mudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas etti

Murat KÜÇÜK/MUDURNU (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Araplara satılan şato tipindeki mimarisiyle son dönemde tartışma konusu olan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas adlı devremülk projesini hayata geçiren şirket için mahkeme iflas kararı verdi. Mimari yapısı nedeniyle ilçenin tarihi dokusuna uymadığı gerekçesiyle tepkilere neden olan proje ile ilgili konuşan Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, "Bursa'da Ulu Cami'nin başına 15 katlı binalar yapılırken itiraz yok da bu tip binalara mı var. Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor" dedi.
Mudurnu ilçesinde 2011 yılında başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı Burj Al Babas projesi kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si inşası devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Group şirketi, Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3. Ticaret Mahkemesi, söz konusu şirket hakkında iflas kararı verdi.
Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan ve ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle vatandaşların da tepki gösterdiği proje durdu.
Şirket sahibi Emin Yerdelen'in karara itiraz edeceği belirtilirken, Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, evlerin yapıldığı bölgenin ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"35 senelik belediyeciyim. Burası 1992'de SİT alanı ilan edilen bir yer. Bizim zaten belediye başkanlığına geliş amacımız da kültür varlıklarını koruyup, yaşatıp, gelecek kuşaklara aktarmak. Proje, ilçe merkezine 3 kilometre dışarıda bir vadide yer alıyor. İlçeden zaten görünümü de müsait değil. Yani Bursa'da Ulu Cami'nin başına 15 katlı binalar yapılırken itiraz yok da bu tip binalara mı var. Adam bu şekilde bir projeyle müşteri bulabildiği için bununla yapıyor. Merkez nüfusumuz 5 bin. Dışarıdan bu şekilde söylemekle buradaki esnafı, halkı nasıl barındıracaksınız. Şu an gençlik kalmadı. En gencimiz 60 yaşında. Bunun için buraya yatırımcılar kesinlikle bu dokuyu bozmayacak şekilde gelmeleri lazım. Sakin şehirle kesinlikle alakası yok. Sakin şehir ilçenin belli bir bölgesinde sağlanan bir ortam."
Mudurnu'da yaşayan vatandaşlar, yapıların Cittaslow (Sakin Şehir) unvanı alan ve UNESCO Kültür Mirası listesine aday olan Mudurnu'nun tarihi dokusuna yakışmadığını ifade etti. İlçe sakinlerinden Fatih Asma, "Ortada bir doğa katliamı var. Ama firma battı. En azından bu saatten sonra Mudurnu'ya zarar verilmesin. Yapılsın da maddi olarak getirisi olsun Mudurnu'ya. Mimari yapısı Mudurnu'ya uygun değil. Mudurnu'nun tarihi dokusuna uygun değil. Mudurnu'nun kendine has olan evleri gibi yapılabilirdi. Bir hata yapılmış, en azından sonuçlandırılsın. Mimari Mudurnu'ya yakışmadı" diye konuştu.

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Mudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas ettiMudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas ettiMudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas ettiMudurnu'daki şato villalları yapan şirket iflas etti

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