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  4. Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu

Müdürün sahiplendiği sokak kedisi okulun maskotu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden'in sahiplendiği sokak kedisi, okulun maskotu oldu.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden'in sahiplendiği sokak kedisi, okulun maskotu oldu. Öğrencilerin ilgilenip, beslediği kediye 'Sevgi' ismi verildi.
Silopi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Nurettin Kaden, sokakta üşürken bulduğu kediyi sahiplenip okula götürdü. Kaden, 'Sevgi' ismini verdiği kediye kafes ve mama alarak beslemeye başladı. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması için de 'Sevgi' okulda bakılmaya başlandı. Zaman zaman sınıflara giren kedi, kısa sürede okulda ilgi odağı haline geldi. Öğrencilerin ilgi gösterip beslediği kedi, okulun maskotu oldu.
Okul Müdürü Nurettin Kaden, öğrencilerin kediyi benimseyip sevdiğini belirterek, "Sokakta bir kedi bulduk. Okulumuza getirip sahiplendik. Adını 'Sevgi' koyduk. Öğrencilerimiz Sevgi'yi kucaklıyorlar, evlerine götürmek isteyenler oluyor. Okulumuzda öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak istiyorsak mutlaka bir hayvanın okula alınması gerekiyor. Tüm okul müdürü arkadaşlarımıza tavsiye ediyorum. Hayvanları seven, insanları da sever. Öğrencilerimiz sevgi yumağında büyür" dedi.
Tüyleri yumuşak kediyle oynanmaktan çok hoşlandıklarını anlatan öğrenciler ise hayvanların insanların dostu olduğunu ifade etti.

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