HABER

Müebbet ve 77 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da terörden, kasten öldürmeye teşebbüse kadar 19 ayrı suçtan müebbet ve 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Mehmet Laço polis tarafından saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da terörden, kasten öldürmeye teşebbüse kadar 19 ayrı suçtan müebbet ve 77 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Mehmet Laço polis tarafından saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 8’i cebir tehdit ve hile kullanarak kişi hürriyetinden yoksun kılma, 4’ü kara ulaşım araçlarını kaçırma, 2’si silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya üye olma, 1’i devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, 1’i terör örgütü propagandası, 1’i kasten öldürme ve 2’si de trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından olmak üzere toplamda 19 suçtan 77 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile müebbet hapis cezası bulunan Mehmet Laço’nun saklandığı adres tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin kent merkezinde saklandığı eve operasyon düzenlendi. Operasyonla yakalanandan zanlı emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cezaevine gönderilen zanlının, 14 Haziran 2014’te PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yüzleri maskeli YDG-H’li bir grup tarafından Elazığ Karakoçan-Bingöl Kığı karayolu üzerinde bulunan Sarıbaşak köyü içerisinde 8 aracın durdurulması ve olay yerinden geçen bir polis memurunun, açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanması olaylarıyla da bağlantılı olduğu öğrenildi. Zanlı Laço’yla birlikte yargılanan 11 sanık 2017 yılının Şubat ayında toplam 983 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Aynı davada o dönemde BDP Elazığ İl Başkanı olan Turan Çelik’te yargılanmış 89 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Akın akın o kente gidiyorlar!Akın akın o kente gidiyorlar!
Ardahan’da tarihi eser kaçakçılarına operasyonArdahan’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralıKontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Çağlayan Adliyesi'nde intihar!

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı

4 kardeşin ölümü sonrası BEDAŞ ve CK Boğaziçi'ne soruşturma!

Son dakika! Bakan Akar: YPG/PKK terör örgütü ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi

Akar: YPG/PKK terör örgütü bölgeden çekilmedi

Çağlayan Adliyesi'ndeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazar Seray Şahiner'in eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.