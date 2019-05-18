Müebbetle yargılanırken beraat edince sevinçten ağladı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Gülsüm Şahin'i öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Cahfer Olgun, mahkemece beraat ettirilince, sevinçten ağladı.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Şahin, 7 Nisan 2017 tarihinde, evinde iple boğularak, öldürüldü. İddiaya göre, Şahin'in üzerindeki altın bilezik, kolye ve bir miktar para da çalındı. İnceleme başlatan İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde edilen bulguları, araştırılması için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin'den alınan kuru kan örneğinde farklı erkek DNA profilleri belirlendi. Polis, olayın aydınlatılması için Gülsüm Şahin ile bağlantılı ve ilişki içinde olduğu kişileri belirleyerek, kan örneği aldı. Şüphelilerden alınan kan örnekleri, Şahin'in otopsisinde elde edilen DNA profilleri ve diğer bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İncelemede, Gülsüm Şahin'in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden Cahfer Olgun'un DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

'PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLDUM'

Polisin telefonla ulaştığı Cahfer Olgun, gittiği polis merkezinde gözaltına alındı. Gülsüm Şahin ile para karşılığı birlikte olduğunu öne süren Olgun, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Savcılığı, 'suçun sabit ve delillerin şüphelinin aleyhinde olması' gerekçeleriyle Cahfer Olgun'un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Talebi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, Olgun'un tutuklanmasına karar verdi.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insan öldürme' ve 'yağma' suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Cahfer Olgun, karar duruşmasına çıktı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Olgun ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'kasten insan öldürme' ve 'yağma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin üzerine atılı suçu işlemediğini, ayrıca dosyada delil bulunmadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.

BERAAT EDİNCE SEVİNÇTEN AĞLADI

Son sözü sorulan Cahfer Olgun yaşananlarla ilgisi bulunmadığını belirterek, “Ben bu cinayeti işlemedim. Ayrıca, ben cinayet işleyecek yapıda da değilim. Suçsuzum tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanığı delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ettirdi.

Cahfer Olgun, beraat kararını duyunca mahkeme heyetine, "Allah sizden razı olsun" diyerek, sevinç gözyaşı döktü.

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