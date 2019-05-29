Mueller: Başkanın suçsuz olduğuna inansaydık bunu söylerdik

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Mart ayında Adalet Bakanı William Barr’a teslim ettiği raporuyla ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. "Başkanın yasa dışı bir şey yapmadığına ikna olmuş olsaydık, bunu bu şekilde söylerdik" diyen Mueller, Başkan Trump’a karşı bir dava açmanın kendileri için bir seçenek olmadığını, böyle bir adımı geçerli olan yasalar çerçevesinde ancak Kongre’nin yapabileceğini belirtti.

Yaptığı araştırmaların, Amerikan siyasi sistemine yoğun bir saldırıyı ortaya koyduğunu dile getiren Mueller, bu saldırıların hedefinin başkan adaylarından birine zarar vermek olduğunun anlaşıldığını belirtti. Mueller öte yandan, yaklaşık iki yıl süren araştırmalarında Trump’ın ekibi ile Moskova arasında komplo hazırlamak için bariz bir oluşum olduğuna dair bir bulguya rastlamadıklarını vurguladı.

Demokratlar azil süreci için harekete geçiyor

Bu açıklama üzerine muhalefetteki Demokratlar Trump’a yönelik azil sürecinin başlatılmasını gündeme getirdi. Demokratların Senato’daki temsilcilerinden Corey Booker, "Robert Mueller’in açıklaması şunu net bir şekilde ortaya koyuyor: Azil sürecini hemen başlatmak, Kongre’nin hukuki ve ahlaki yükümlülüğüdür" dedi. Bir başka Demokrat Senatör Kamala Harris de, azil sürecini başlatmanın, anayasanın kendilerine verdiği bir görev olduğunu dile getirdi.