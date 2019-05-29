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Mueller: Başkanın suçsuz olduğuna inansaydık bunu söylerdik

29.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

ABD’de, 2016 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya’nın olası müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Mueller, iki ay önce Adalet Bakanlığına teslim ettiği raporu hakkında açıklamalarda bulundu.

Mueller: Başkanın suçsuz olduğuna inansaydık bunu söylerdik

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2016 Başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesini araştıran Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, Mart ayında Adalet Bakanı William Barr’a teslim ettiği raporuyla ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. "Başkanın yasa dışı bir şey yapmadığına ikna olmuş olsaydık, bunu bu şekilde söylerdik" diyen Mueller, Başkan Trump’a karşı bir dava açmanın kendileri için bir seçenek olmadığını, böyle bir adımı geçerli olan yasalar çerçevesinde ancak Kongre’nin yapabileceğini belirtti.

Yaptığı araştırmaların, Amerikan siyasi sistemine yoğun bir saldırıyı ortaya koyduğunu dile getiren Mueller, bu saldırıların hedefinin başkan adaylarından birine zarar vermek olduğunun anlaşıldığını belirtti. Mueller öte yandan, yaklaşık iki yıl süren araştırmalarında Trump’ın ekibi ile Moskova arasında komplo hazırlamak için bariz bir oluşum olduğuna dair bir bulguya rastlamadıklarını vurguladı.

Demokratlar azil süreci için harekete geçiyor

Bu açıklama üzerine muhalefetteki Demokratlar Trump’a yönelik azil sürecinin başlatılmasını gündeme getirdi. Demokratların Senato’daki temsilcilerinden Corey Booker, "Robert Mueller’in açıklaması şunu net bir şekilde ortaya koyuyor: Azil sürecini hemen başlatmak, Kongre’nin hukuki ve ahlaki yükümlülüğüdür" dedi. Bir başka Demokrat Senatör Kamala Harris de, azil sürecini başlatmanın, anayasanın kendilerine verdiği bir görev olduğunu dile getirdi.

Trump tweetle yanıt verdi

Mueller’in açıklamalarının hemen ardından, Twitter üzerinden kısa bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump ise, "Raporda değişen bir şey yok. Deliller yetersizdi ve ülkemizde bu, bir kişinin suçsuz olduğu anlamına gelir. Olay bitmiştir! Teşekkürler" ifadesini kullandı. Trump, Mueller'in soruşturmasını daha önce "cadı avı" diye nitelendirerek amacın kendisini devirmek olduğunu savunmuştu.

Adalet Bakanlığından, Müeller’in hazırladığı raporun tamamının karartılmamış haliyle Kongre'ye teslim edilmesini talep eden Demokratlar, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in de Kongre önünde ifade vermesini talep ediyor. Mueller ise bunun uygunsuz olacağı gerekçesiyle Kongre’de ifade vermeyi istemiyor. Hazırladığı raporun gerekli tüm bilgileri içerdiğini belirten Mueller, "Rapor benim ifadem" dedi.

Reuters, dpa / ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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