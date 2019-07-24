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Mueller İfade Vermeye Başladı

24.07.2019 15:31 | Son Güncelleme

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahelesini soruşturan eski özel savcı Robert Mueller Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermeye başladı

Mueller İfade Vermeye Başladı

Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahelesini soruşturan eski özel savcı Robert Mueller Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermeye başladı.

Mueller Adalet Komisyonu’nun ardından Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda da ifade verecek.

İstihbarat Komisyonu’ndaki ifadesinde Mueller’ın yanında özel savcılık dönemindeki yardımcısı da eşlik edecek.

Mueller’ın Adalet Komisyonu’ndaki ifadesinin 3 saat, İstihbarat Komisyonu’ndaki ifadesinin ise 2 saat sürmesi planlanıyor.

Mueller’ın ifadesi Amerika’daki birçok televizyon kanalı tarafından özel yayınlarla canlı veriliyor.

Demokratlar Trump’a yönelik suçlamalarda Mueller’ın ifadelerinin destekleyecek nitelikte olmasını umuyor.

Mueller Mart ayında tamamladığı raporunda Başkan Donald Trump’ın adaleti engellemeye çalıştığı 10 ayrı olaya yer vermişti.

Mueller Trump’a suçlama yöneltmemiş ancak temize de çıkarmamıştı.

Raporda Trump’ın seçim ekibinin Rusya’yla işbirliği yaptığı konusunda yeterli kanıt bulunamamıştı.

Başkan Donald Trump Mueller’ın ifadesini önce izlemeyeceğini belirtmiş ardından da biraz izleyebileceğini kaydetmişti.

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