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Mueller İki Yıllık Sessizliğini Bozdu 

29.05.2019 19:30 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı’nda sürpriz biçimde bugün 10 dakikadan kısa bir açıklama yapan Mueller, soruşturmanın artık resmen sona erdiğini, bakanlıktan ayrıldığını ve özel hayatına geri döndüğünü belirtti

Mueller İki Yıllık Sessizliğini Bozdu 

Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller, çalışması süresince sürdürdüğü sessizliğini iki yılın sonunda bozdu. Mueller, kameralar karşısına geçerek görevinin sona erdiğini ve Adalet Bakanlığı’ndan istifa ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı’nda sürpriz biçimde bugün 10 dakikadan kısa bir açıklama yapan Mueller, soruşturmanın artık resmen sona erdiğini, bakanlıktan ayrıldığını ve özel hayatına geri döndüğünü belirtti.

Mueller, görevdeki bir başkana bir suçlama yöneltmenin, ekibinin Rusya soruşturması kapsamında bir “seçenek” olmadığını söyledi ve bu konuda Adalet Bakanlığı’nın uzun süredir geçerli olan yönergesine atıf yaptı. Bakanlığın yönergesi, ABD başkanlarının görevdeyken yargılanamayacağını öngörüyor.

Robert Mueller, “Başkana bir suçlama yöneltmek değerlendirebileceğimiz bir seçenek değildi. Başkanın bir suç işleyip işlemediği konusunda herhangi şekilde bir karara varamayacağımıza kanaat getirdik” dedi.

“Başkan’ın suç işlemediğinden emin olsaydık belirtirdik, bunu yapmadık”

Mueller açıklamasında, kişinin kendisini savunabileceği bir mahkeme ortamı olmadığı durumlarda, o kişiye potansiyel suçlama yöneltmenin “adil olmayacağını” kaydetti. Bununla birlikte Mueller, “Başkan’ın bir suç işlemediğinden açıkça emin olsaydık bunu belirtirdik. Bunu yapmadık” ifadesini kullandı.

Raporda yazılanların dışına çıkmayı doğru bulmadığını dile getiren ve bu nedenle soru da almayan Mueller, Kongre’de ifade vermesi halinde de raporunda olmayan bir bilgi paylaşmayacağını belirtti. Mueller, kendisi ve ekibinin raporda kullandıkları ifadeleri seçerken çok dikkatli davrandıklarını aktardı.

Mueller, Rusya’nın ABD’deki 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesinin “her Amerikalı’nın dikkatini çekmesi gereken” bir konu olduğunu vurguladı. Mueller, seçimlere müdahale yönünde “çoklu, sistematik çabalar” olduğunu da belirtti.

Trump’tan açıklama

Raporun kendisini akladığını savunan Başkan Donald Trump da Mueller’ın açıklamasını bitirmesinden kısa süre sonra Twitter üzerinden yeni bir mesaj paylaştı. Trump mesajında, “Mueller raporunda değişen bir şey yok. Kanıtlar yetersizdi ve bu durumda ülkemizde o kişi suçsuzdur. Konu kapanmıştır. Teşekkürler” diye yazdı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da yaptığı açıklamada, "Özel Savcı soruşturmasını tamamladı, ofisini ve dosyayı kapattı. Sayın Mueller raporun ötesinde söyleyebileceği bir husus olmadığını açıkça belirtti ve dolayısıyla Kongre önünde ifade vermeyi planlamıyor. Rapor çok netti, gizli işbirliği, tezgah yok ve Adalet Bakanlığı (adaleti) engellemenin de olmadığını doğruladı. Özel Savcı Mueller da Adalet Bakanı (William) Barr'ın rapor sürecini idarede iyi niyetle hareket ettiğini belirtti. İki yıl aradan sonra Özel Savcı kendi hayatına dönüyor ve diğer herkes de aynısını yapmalı" dedi.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Doug Collins, "Artık soruşturmayı geride bırakıp geleceğe bakmanın zamanının geldiğini" söylerken, komisyonun Demokrat başkanı Jerry Nadler ise “Özel Savcı Mueller’ın cezai suçlama getiremediğini göz önüne alırsak, Başkan Trump’ın işlediği suçlara, yalanlara ve diğer yanlış hareketlerine karşılık verme işi Kongre’ye düşüyor” açıklamasında bulundu.

2016 ABD başkanlık seçimleri öncesinde, Donald Trump’ın kampanyasıyla Rusya arasında gizli işbirliği olup olmadığı ve Trump’ın adaleti engelleyip engellemediğini araştıran Mueller, iki yıla yakın süren soruşturmasının nihai raporunu Mart ayında Adalet Bakanlığı’na sunmuştu.

Mueller raporunda, Trump kampanyasının seçim sonucunu etkilemek için Rusya’yla işbirliği halinde olduğu yönünde kesin bir bulguya rastlanmadığı belirtmişti. Ancak Rusya ve kampanya ekibi arasında çok sayıda temasın olduğuna ilişkin ayrıntılar paylaşılmıştı. Raporda, Trump’ın soruşturmanın önünü tıkama yönünde eylemler sergilediği tespitine de yer verilmiş ancak adalete müdahale ettiği yönünde bir suçlama yöneltilmemişti. Trump ise soruşturmayı başından bu yana “cadı avı” olarak nitelendiriyordu.

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