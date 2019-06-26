Mueller Kongre’de İfade Verecek

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 17 Temmuz’da Kongre’de basına açık şekilde ifade vermeyi kabul etti. Rusya soruşturmasının sonuçlarıyla ilgili aydınlatılmayı isteyen Demokratlar, Mueller’ın Kongre karşısına çıkması için mahkeme celbi göndermişti. Mueller, Temsilciler Meclisi Adalet ve İstihbarat Komisyonu oturumlarına arka arkaya katılacak. Bunun ardından Mueller’ın çalışanları da kapalı kapılar ardında komisyon üyelerinin karşısına çıkacak. Mueller’ın art arda ifade vereceği oturumlar son yıllarda Kongre’de yapılan en merakla beklenen oturumlar olacak. Robert Mueller, Başkan Donald Trump ve Rusya arasındaki bağlantıyı ve bu bağlantının 2016 başkanlık seçimlerine etkisini incelediği iki yıl süren soruşturma boyunca sessizliğini korumuştu. Mueller, Trump’ın kamuoyu karşısındaki öfkeli saldırılarına da yanıt vermemiş, mahkemede savcılara katılmamış ve soruşturma kapsamında iddianamelerin açıklanması sırasında da boy göstermemişti. Mueller yalnızca 29 Mayıs’ta Adalet Bakanlığı’nda kameraların karşısına çıkarak görevinin sona erdiğini ve Adalet Bakanlığı’ndan istifa ettiğini açıkladığı sırada sessizliğini bozmuştu. Mueller burada Trump hakkında neden iddianame hazırlama kararı almadığını açıklamış ve Kongre üyelerine 448 sayfalık raporun içinde olan bilgiler dışında bir şey söylememeye kararlı olduğu mesajını yollamıştı.

Mueller bu açıklamasında tartışılan 448 sayfalık raporla ilgili “İfadelerimizi dikkatle seçtik ve çalışma ortada” diye konuşmuştu. Ancak bu açıklamaları Mueller’in ifade vermesi taleplerini yatıştırmaya yetmedi. İki komisyon haftalardır süren görüşmeleri devam ettirdi ve Mueller ne kadar isteksiz olursa olsun ifadesini duymayı istedikleri kararına vardı. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Adam Schiff, Mueller’ın ifadeye çağırıldığı haberini verirken “Modern çağın en önemli soruşturmalarından birinde özel yetkili savcı olmayı kabul ettiyseniz, Kongre önünde ifadeye çağırılmayı da beklemeniz lazım” diye konuştu. Başkan Trump ise haberin ardından Twitter’dan “Başkana taciz!” mesajını paylaştı. Mueller Nisan ayında açıklanan soruşturmasının sonucunda Başkan Trump’ın seçim kampanyası ve Rusya arasında gizli anlaşma olduğu sonucuna varılmasını sağlayacak yeterli delil olmadığını bildirmişti. Ancak Trump’ın adaleti engelleme konusunda aklanmadığını da belirtmişti. Raporda Trump’ın soruşturmayı etkilemeye çalıştığı durumlar teker teker incelenmişti.