Mueller Raporu: Beklentiler Bugüne Kaldı

Savcı Robert Mueller’ın iki yıllık soruşturma sonucunda yeni bir dava açılmaması yönünde karara varması, Trump Yönetimi açısından şimdilik iyi bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu aynı zamanda Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a karşı zaferini güvence altına almak amacıyla ekibinin Rusya’yla birlikte komplo kurduğu iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya kalmayacağı anlamına gelebilir.

Adalet Bakanı Barr’ın raporun özetini bu haftasonu bitmeden önce Kongre ve kamuoyuna sunması bekleniyor. Bakanlık yetkililerinin, Barr’ın özeti Cumartesi açıklamayacağını belirtmesi, kararın bir sonraki güne ertelendiği olasılığını güçlendirmiş oldu.

İki yıldır devam eden ve cuma akşamı tamamlanarak ABD Adalet Bakanlığı’na raporu sunulan Mueller soruşturması 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olup olmadığını ve Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibinin Moskova’yla işbirliği yapıp yapmadığını inceliyordu.

Demokrat Partili politikacılar da bunu yalanlamıyor. Senatör Chris Coons, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, raporun sonuçlarının Donald Trump için iyi haber olabileceğini söyledi.

Ancak raporun sonuçları daha açıklanmadan bilinmeyen bir başka şey varsa, o da halen Trump’ın Rusya soruşturmasını örterek adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı. Trump 2017 yılında Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başkanı James Comey’i kovmuştu.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, bu süreç içinde 34 kişiye ve üç kuruma dava açtı, aralarında Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ve eski şahsi avukatı Michael Cohen’in hapis cezası almasını sağladı. Ancak bu suçlamaların hiçbiri, Rusya’yla işbirliği iddialarıyla bağlantılı değil.

Raporun hala Trump ve çekirdek ekibinin suç işleyip işlemediğini doğrulayan bir bilgi sunup sunmadığı bilinmiyor. Demokrat Partili politikacılarsa bu konuyu sonuna kadar incelemeye niyetli.

Öte yandan Senato Adalet Komisyonu üyelerinden Chris Coons, Trump’ın şirketleri, hayır kurumları ve başkanlık geçiş süreciyle ilgili soruşturmaların hala devam ettiğine dikkati çekiyor. Mueller soruşturmasının bilgi kırıntılarından yararlanan başka mahkemeler de var. Örneğin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Donald Trump’ın iş faaliyetleri ve mali faaliyetlerini incelemeye aldı.