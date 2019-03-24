Mueller Raporu: Beklentiler Bugüne Kaldı

ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili Savcı Robert Mueller’ın bakanlığa sunduğu raporu incelemesini bitirdi, rapordaki ana bulgularını kısa bir süre içinde açıklaması bekleniyor.
İki yıldır devam eden ve cuma akşamı tamamlanarak ABD Adalet Bakanlığı’na raporu sunulan Mueller soruşturması 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahalesi olup olmadığını ve Başkan Donald Trump’ın kampanya ekibinin Moskova’yla işbirliği yapıp yapmadığını inceliyordu.
Adalet Bakanı Barr’ın raporun özetini bu haftasonu bitmeden önce Kongre ve kamuoyuna sunması bekleniyor. Bakanlık yetkililerinin, Barr’ın özeti Cumartesi açıklamayacağını belirtmesi, kararın bir sonraki güne ertelendiği olasılığını güçlendirmiş oldu.
Savcı Robert Mueller’ın iki yıllık soruşturma sonucunda yeni bir dava açılmaması yönünde karara varması, Trump Yönetimi açısından şimdilik iyi bir gelişme olarak yorumlanıyor. Bu aynı zamanda Trump’ın 2016 başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a karşı zaferini güvence altına almak amacıyla ekibinin Rusya’yla birlikte komplo kurduğu iddiasıyla yeni bir davayla karşı karşıya kalmayacağı anlamına gelebilir.
Demokrat Partili politikacılar da bunu yalanlamıyor. Senatör Chris Coons, Reuters haber ajansına verdiği demeçte, raporun sonuçlarının Donald Trump için iyi haber olabileceğini söyledi.
Ancak raporun sonuçları daha açıklanmadan bilinmeyen bir başka şey varsa, o da halen Trump’ın Rusya soruşturmasını örterek adaleti engellemeye çalışıp çalışmadığı. Trump 2017 yılında Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) başkanı James Comey’i kovmuştu.
Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, bu süreç içinde 34 kişiye ve üç kuruma dava açtı, aralarında Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort ve eski şahsi avukatı Michael Cohen’in hapis cezası almasını sağladı. Ancak bu suçlamaların hiçbiri, Rusya’yla işbirliği iddialarıyla bağlantılı değil.
Raporun hala Trump ve çekirdek ekibinin suç işleyip işlemediğini doğrulayan bir bilgi sunup sunmadığı bilinmiyor. Demokrat Partili politikacılarsa bu konuyu sonuna kadar incelemeye niyetli.
Öte yandan Senato Adalet Komisyonu üyelerinden Chris Coons, Trump’ın şirketleri, hayır kurumları ve başkanlık geçiş süreciyle ilgili soruşturmaların hala devam ettiğine dikkati çekiyor. Mueller soruşturmasının bilgi kırıntılarından yararlanan başka mahkemeler de var. Örneğin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı Donald Trump’ın iş faaliyetleri ve mali faaliyetlerini incelemeye aldı.
Adalet Bakanı William Barr, yardımcısı ve yakın danışmanlarıyla dokuz saat boyunca Mueller raporunun hangi ayrıntılarını Kongre’ye gönderilecek mektuba alacağını görüştü. Bakanlık tüzüğü, ne kadar bilgiyi kamuoyuna açıklama kararını bakanın kendisine bırakıyor. Kongre üyelerine mümkün olduğunca şeffaf olma vaadinde bulunan Barr, Başkan Trump tarafından atanmış bir yetkili.
Başkan Trump da cumartesi gününü Florida’daki yazlığı Mar-a-Lago’da golf oynayarak geçirdi. Trump Rusya soruşturmasını “cadı avı” diye niteliyordu. Rusya ise 2016 seçimlerine karıştığı iddialarını yalanladı.
Beyaz Saray sözcülerinden Hogan Gidley, yönetime Mueller raporuyla ilgili brifing verilmediğini, raporun Beyaz Saray’a gönderilmediğini söyledi.
Siyasi uzmanlar Mueller raporunun 2020 seçimlerini iki ayrı yönde etkileyebileceğine dikkati çekiyor: Biri Demokratlar’ın Trump’ın yeniden seçilmesini önlemek için bu raporu nasıl kullanacağı; ikincisi de masum çıkması durumunda Trump’ın yeniden seçilmek için bu rapordan nasıl yararlanacağı.
Asıl soru, raporun Trump’la ilgili ne içerdiği: Suçlu mu yoksa suçsuz mu? Eğer Mueller raporunda Trump aleyhinde ciddi suçlamalarda bulunuyorsa, Adalet Bakanlığı görevdeki başkanların mahkemelerde yargılanamayacağı yönündeki politikasını izlemek durumunda.
Amerikan istihbarat daireleri, Rusya’nın 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında e-mail hırsızlığı, internet üzerinden yalan propaganda yürütme, ABD halkı içinde kutuplaşma yaratma ve Trump’a yardım etmek amacıyla Hillary Clinton kampanyasına zarar vermeye çalıştığı yönünde kesin kanıya sahip.
Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi, Adalet Bakanı Barr’ın Kongre komisyonlarına yalnızca rapor özeti sunmasının yeterli olmayacağını, raporun tamamını ve beraberindeki belgeleri sunması gerektiğini söyledi.
Ayrıca Demokrat Kongre üyeleri rapora ait belgeleri incelemesine izin vermesi yönünde Adalet Bakanlığı’na bir mektup gönderdi.
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