Mueller raporu Trump'ın Rusya ile işbirliği yaptığına dair kanıt bulamadı

Ancak Mueller'in raporunun Trump'ı aklamadığının da altı çizildi.ABD Adalet Bakanı William Barr, Rusya’nın 2016’daki seçimlere olası müdahalesini inceleyen Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in hazırladığı rapora ilişkin Kongre’ye bilgi verdi. Bakan Barr, Kongre’ye gönderdiği metinde, Savcı Mueller’in Başkan Donald Trump’ın ekibinin seçimlere müdahalede bulunmak üzere Rusya ile “gizli bir anlaşma veya işbirliği” yaptığına dair bir kanıt bulamadığını belirtti.

Bakan Barr, ayrıca daha önce soruşturmayı yürüten FBI eski Başkanı James Comey’i görevden alan Başkan Trump’ın yargıyı engellediğine dair de yeterli delil olmadığını ifade etti. Barr’ın Kongre’ye gönderdiği dört sayfalık metinde, Mueller’in raporunun Başkan Trump’ın suç işlediğine dair bir sonuca varmadığı ancak raporun Trump'ı aklamadığının da altı çizildi. Metinde, Mueller’in, Başkan’ın suç işleyip işlemediğine dair verilecek kararı Adalet Bakanı’na bıraktığı belirtildi.

Bu konuda Mueller’in soruşturmasında elde ettiği bulgulara dayanarak yardımcısı Rod Rosenstein ile istişarelerde bulunduğunu belirten Bakan Barr, Trump’ı suçlamak için yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna vardıklarını ifade etti.