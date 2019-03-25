Mueller Raporunun Sonucu Rusya'yı Memnun Etti

Barr’ın mesajında ayrıca raporda Trump’ın hukuk sürecini engelleyip engellemediğiyle ilgili net bir sonuca varılmadığı, buradan yola çıkarak da Trump’ı suçlu gösterecek delil olmadığı ifadelerine yer verildi.

Amerikalı özel yetkili Savcı Mueller’ın 22 ay süren soruşturmasını tamamlayarak Adalet Bakanı William Barr’a raporunu Cuma günü teslim etmesinin ardından, Barr raporun sonucunun özetini Pazar günü Kongre’yle paylaştı. Barr’ın Kongre’ye sunduğu dört sayfalık mektuba göre Mueller raporunda, 2016 yılı seçim kampanyaları döneminde ‘herhangi bir Amerika vatandaşının Rusya’yla gizli işbirliği içine girdiğini kanıtlayan delil bulunmadığını’ yazıyor.

Amerika’da Özel Savcı Robert Mueller’ın, Başkan Donald Trump’ın 2016 başkanlık seçimleri kampanyasını yürüten ekibin Rusya’yla işbirliği içine girip girmediğine yönelik soruşturmasının sonuçları Trump’ı memnun ederken, Moskova’dan da benzer tepkiler geldi. Rusya’dan yapılan açıklamalar, Rus yetkililerin başından bu yana savundukları bir sonucun çıktığı yönünde.

‘Rusya hiçbir ülkenin seçimlerine müdahale etmedi’

Trump raporun özetinin açıklanmasının ardından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Rus yetkililer de yorumlarını internet üzerinden ve devlet televizyon kanalları aracılığıyla paylaştı.

Sonuç soruşturmanın yaklaşık iki yıl önce başlamasından bu yana, Trump’ın 2016 Amerika başkanlık seçimlerinde galip gelmesi için herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını savunan Rus yetkilileri de memnun etti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi ve iletişim komisyonu başkanı Alexi Pushkov tepkisini Twitter hesabından dile getirdi. Pushkov Pazartesi günü yazdığı mesajda, “Mueller soruşturmasının sonuçları Amerika ve onun siyasi elitleri açısından bir rezalet” ifadelerini kullandı.

Daha yumuşak bir tepki veren Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rusya’nın başka bir ülkenin seçimlerine ‘hiçbir zaman müdahale etmediğini ve etmeyeceğini’ belirtti. Peskov, “Karanlık bir odada kara kedi bulmak zordur; özellikle de öyle bir kedi zaten yoksa” dedi.