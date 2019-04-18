"Mueller, Ruslarla gizli iş birliğine dair delil bulamadı"

WASHINGTON (AA) - ABD Adalet Bakanı William Barr, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasında, "ABD Başkanı Donald Trump veya onun seçim ekibi ile Ruslar arasında herhangi bir gizli iş birliği yapıldığına dair delil bulunmadığı" sonucuna ulaşıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Barr, Rusya soruşturmasıyla ilgili Özel Yetkili Savcı Mueller'ın hazırladığı rapor hakkında basın toplantısı düzenledi.

Barr, "Rus hükümeti başkanlık seçimlerimize müdahale etmeyi amaçladı ancak Mueller’ın raporuna göre, Ruslar Trump ya da onun seçim kampanyası ile herhangi bir gizli iş birliği sağlayamadı." dedi.

Adalet Bakanı Barr ayrıca Mueller'ın "Trump'ın adaleti engellemeye yönelik girişimlerde bulunduğu" şeklindeki yorumlarına katılmadığını, bu sürecin şeffaf ve hassas bir şekilde yürütüldüğünü ve Beyaz Saray'dan herhangi bir baskı görmediklerini ifade etti.

- Raporu Kongreye gönderdi

Soruşturma sonucunda Trump'ın aklandığı değerlendirmesini yapan Barr, ABD Başkanı'nın "öngörülemez" bir süreçle karşı karşıya kaldığını ve bu süreçte medyada ortaya çıkan atmosferin de kendisi aleyhine çalıştığını söyledi.