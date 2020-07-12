Mueller'dan Stone'un Affedilmesine Tepki

Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller, Roger Stone’a soruşturma çerçevesinde yöneltilen suçlamaları savundu.
Mueller çok nadiren kamuoyuna yönelik açıklamalar yapan biri olarak tanınıyor.
Mueller’ın bu açıklaması da Başkan Donald Trump’ın hakkındaki suçlamalar nedeniyle 40 ay hapis cezasına çarptırılan Stone’un bu cezasını affetmesinin ardından geldi.
Stone, Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruştuması çerçevesinde suçlanmıştı.
Stone, adalete engel olma, tanığı tehdit etme ve Kongre’ye yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.
Demokratlar ve az sayıda Cumhuriyetçi isim Trump’ın kararını eleştirmişti.
Konuyla ilgili Washington Post gazetesinde bir makale kaleme alan Mueller, yürüttüğü soruşturmanın uygun olduğunu belirtti ve Stone’un da suçlu olduğunu kaydetti.
Rusya soruşturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Mueller, Stone’un yargılandığını ve suçlu bulunduğunu çünkü federal suçlar işlediğini belirtti. Mueller Stone için “hüküm giymiş suçlu ve öyle de” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın seçime müdahelesi konusunda kanıt bulmanın iki buçuk yılı ve oldukça fazla çabayı gerektiren karışık bir görev olduğunu belirten Mueller, soruşturma çerçevesinde bir dizi suçlamalar yönetildiğini ve yargılamalar yapıldığını hatırlattı.
Mueller, Stone’un adaleti engellemesinin gerçeği bulmayla yanlış yapanları sorumlu tutma çabalarına sekte vurmuş olabileceğini kaydetti.
Mueller, Stone davasında kararların gerçeklere ve hukuka göre hukukun üstünlüğüyle birlikte alındığını da vurguladı.
Robert Mueller soruşturmaları yürüten kadın ve erkeklerin en yüksek seviyede dürüstlükle hareket ettiğini de belirtti.
Bu, Mueller’ın 2019 yılının Temmuz ayında Kongre’ye ifadesinin ardından ilk kez kamuoyuna yönelik açıklamaları.
Başkan Donald Trump Stone’un “Cadı Avı” tarafından hedef alındığını ve kendisine karşı adaletsizce davranıldığını iddia ediyor.
Stone, Wikileaks’le bağlantıları konusunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’na yalan ifade vermekten suçlu bulunmuştu.
Wikileaks 2016 seçimlerinde Demokratlar’ın başkan adayı Hillary Clinton’a zarar veren elektronik posta mesajları yayınlamıştı.
Amerikan istihbarat servisleri bu mesajların Rus bilgisayar korsanları taafından çalındığını belirtmişti.
Stone, Wikileaks’in 19 binden fazla mesajı yayınlayacağını bildiğini de belirtmişti.