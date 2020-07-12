Mueller'dan Stone'un Affedilmesine Tepki

Rusya soruşturmasını yürüten eski özel savcı Robert Mueller, Roger Stone’a soruşturma çerçevesinde yöneltilen suçlamaları savundu.

Mueller çok nadiren kamuoyuna yönelik açıklamalar yapan biri olarak tanınıyor.

Mueller’ın bu açıklaması da Başkan Donald Trump’ın hakkındaki suçlamalar nedeniyle 40 ay hapis cezasına çarptırılan Stone’un bu cezasını affetmesinin ardından geldi.

Stone, Mueller’ın Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahalesini soruştuması çerçevesinde suçlanmıştı.

Stone, adalete engel olma, tanığı tehdit etme ve Kongre’ye yalan söylemekten suçlu bulunmuştu.

Demokratlar ve az sayıda Cumhuriyetçi isim Trump’ın kararını eleştirmişti.

Konuyla ilgili Washington Post gazetesinde bir makale kaleme alan Mueller, yürüttüğü soruşturmanın uygun olduğunu belirtti ve Stone’un da suçlu olduğunu kaydetti.

Rusya soruşturmasının çok önemli olduğunu kaydeden Mueller, Stone’un yargılandığını ve suçlu bulunduğunu çünkü federal suçlar işlediğini belirtti. Mueller Stone için “hüküm giymiş suçlu ve öyle de” ifadelerini kullandı.