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Mueller’in raporunda Trump’ın dikkat çeken sözleri: "Bittim ben, Başkanlığımın sonu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 22:21 | Son Güncelleme

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporunda Trump’ın başkanlığının Robert Mueller’in atandığı tarihten itibaren sona erdiğine inandığı yer aldı.Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın 448 sayfalık raporunda dikkat çeken yeni detaylar gelmeye başladı.

Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporunda Trump’ın başkanlığının Robert Mueller’in atandığı tarihten itibaren sona erdiğine inandığı yer aldı.
Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın 448 sayfalık raporunda dikkat çeken yeni detaylar gelmeye başladı. Raporda yer alan bilgilere göre Trump’ın “işinin bittiğini" ve başkanlığının Robert Mueller’in atandığı tarihten itibaren sona erdiğine inandığı kaydedildi. Raporda yer alan Jody Hunt’ın notlarına göre, Trump’ın Mueller’in davaya atamasına tepkisi, “Aman Tanrım. Bu korkunç. Bu benim başkanlığımın sonu. Ben bittim" şeklinde oldu.
Trump’ın Haziran 2016’da Trump Towers’da seçim kampanyası yetkilileri ile yaptığı görüşmede, rakibi Hillary Clinton’a zarar verecek bilgi sağlama teklifinde bulunan Ruslarla yapılan görüşmeyle ilgili e-mail yazışmalarını açıklamama talimatı da verdiği ortaya çıkmıştı.

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