Müezzin eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş

Kocaeli’de kahvenin acı olması sebebiyle tartıştığı eşi Özlem Güneş’i boğarak öldüren müezzin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada savunma yapmazken, Özlem Güneş’in babası ise verdiği ifadede, "Kızım annesine ’bu adam beni öldürürse boğarak öldürür’ demiş" ifadelerini kullandı.

Olay, 5 Eylül 2020 tarihinde sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş ve boşanmak üzere olduğu eşi Özlem Güneş arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zülküf Güneş, eşi Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından boynundan yaralı olarak bulunan Zülküf Güneş, tedavisinin ardından gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartıldı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İddianamede bu ifadeler yer almıştı

Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen sanık Zülküf Güneş’in, eşi ile olay gecesi birlikte televizyon izlediklerini, bu sırada eşinin kendisine yaptığı kahveyi içtiğini ve kahvenin çok acı olduğunu anlayınca ‘Neden bu kadar acı?’ diye sorduğunu eşinin de kendisine ‘İçinde zehir var’ dediğini söylediği öğrenildi. Kahve sebebi ile çıkan tartışma sonrasında Özlem Güneş’in eline aldığı bıçakla saldırdığını söyleyen sanığın, eline aldığı başörtüyle kendini savunmaya çalıştığını, olayın devamını hatırlamadığı söylediği öğrenildi. Evde yaralı olarak bulunan Zülküf Güneş’in haksız tahrik veya meşru müdafaa hükümlerinden faydalanmak amacıyla kendi boynunu kestiği iddianamede yer aldı. "Savunma yapmak istemiyorum"

’Eşini kasten öldürme’ suçuyla yargılanan Zülküf Güneş’in, Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda maktul Özlem Güneş’in babası, avukatı ve sanık Zülküf Güneş yer aldı. Savunma yapmak istemeyen sanık Zülküf Güneş, "Kendi özel avukatımın sağlık mazereti vardır. Bu nedenle savunmamı ayrıntılı şekilde avukatımla birlikte yapmak istiyorum. Bu celse savunma yapmak istemiyorum" dedi.