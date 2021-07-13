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Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma

13.07.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde müezzin Necmi G.'nin (63), cami içerisinde ses yaptığı iddiasıyla 9 yaşındaki B.G'yi darp ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Müezzinin camide çocuğu darp ettiği görüntülere çifte soruşturma

İlçedeki Yeniyurt Mahallesi Merkez Camii'de görev yapan müezzin Necmi G, namaz kıldıktan sonra cami içerisinde gürültü yaptığını ileri sürdüğü çocuklardan B.G.'yi yerden kaldırıp fırlattıktan sonra defalarca tokatladı.

Bu anlar ise cami içerisindeki diğer çocuklar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bu arada çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı. (DHA)

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Hatay
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