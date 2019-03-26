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Müezzinin sele kapılan otomobilinde ölen eşi ve annesi toprağa verildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

  Şırnak'ın Cizre ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılan otomobilde boğularak yaşamını yitiren Emine Yavuz (39) ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz (56), memleketleri Konya'da toprağa verildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde şiddetli yağışın neden olduğu sele kapılan otomobilde boğularak yaşamını yitiren Emine Yavuz (39) ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz (56), memleketleri Konya'da toprağa verildi. Cenazede müezzin Hüseyin Avni Yavuz (38), kendisi gibi otomobilden sağ kurtulan oğlu Hasan'ı (11) teselli etmeye çalıştı.
Olay, önceki gün Cizre ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan bir camiye müezzin olarak atandığı Şırnak'a giden Hüseyin Avni Yavuz yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobil, şiddetli yağış nedeniyle oluşan sele kapıldı. Sürücü Hüseyin Avni Yavuz ile oğlu Hasan araçtan çıktı ancak eşi Emine ile annesi Gül Nazik Yavuz, otomobille sürüklendi.
?İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, sürüklenen otomobile 500 metre uzaklıkta gelin ve kayınvalidenin cesetlerine ulaştı. Cesetler otopsi için morga götürülürken, yaralanan baba ve oğlu ise Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahaleleri yapıldıktan sonra bir süre gözetim altında tutulan Hüseyin Avni Yavuz ve oğlu Hasan taburcu edildi.
Emine Yavuz ve kayınvalidesi Gül Nazik Yavuz'un cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından dün gece Konya'ya getirildi. Bugün de Hacıveyis Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Emine ve Gül Nazik Yavuz, Üçler Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede annesi ve babaannesini kaybeden küçük Hasan, gözyaşlarını tutamadı. Hasan Yavuz'u, babası Hüseyin Avni Yavuz teselli etmeye çalıştı.

Görüntü dökümü
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-Cenaze namazından görüntüler
-müezzin Hüseyin Avni Yavuz'un oğlu Hasan'ı teselli etmesi
-Cenaze namazının kılınması
-detaylar

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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