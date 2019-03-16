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Müezzinoğlu’ndan Başkan Çelik’e ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 18:59 | Son Güncelleme

Eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti.Ziyarete önceki dönem AK Parti 24, 25, 26.

Müezzinoğlu’ndan Başkan Çelik’e ziyaret

Eski bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ziyarete önceki dönem AK Parti 24, 25, 26. dönem Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti meclis üyeleri, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile Bursa milletvekilliği görevlerinde bulunan Dr. Mehmet Müezzinoğlu katıldı. Ziyarette konuşan Mehmet Müezzinoğlu, “Sizinle dört yıl birlikte çalıştık, sizi tanımış olmaktan mutluyum. İlçeniz için dertlendiğinize şahidim, bir abiniz olarak sizleri ziyaret etmek istedim. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “İlçemiz adına önemli hizmetlerde bulunan Mehmet Müezzinoğlunun bizleri ziyareti çok mutlu etti. Kendilerine ilçem ve belediyem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müezzinoğlu’ndan Başkan Çelik’e ziyaret

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