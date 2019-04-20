Muratpaşa Belediyesi’nce bu yıl 2’ncisi düzenlenen Çevre Festivali başladı. Festivalin açış konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre sorunlarına karşı gerekli tedbirlerin alınmadığına dikkat çekti. Başkan Uysal; “Çevre üzerine çok laf edildi. Ama uygulamalar, edilen laflar kadar etkin olmadı” dedi. Başkan Uysal’ın ardından, Mandıra Filozofu karakteri ile tanınan yönetmen, oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı ise " "Arkeologlar, kapitalist uygarlıktan kalan eser olarak kakalı çocuk bezi bulacaklar" diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi 2. Çevre Festivali; ‘Dünyaya nefes olalım’ sloganıyla başladı. Festival; Muratpaşa Belediyesi hizmet binası yanındaki meydanda oluşturulan ‘Çevre Meydanı’ndaki etkinliklerle başladı. Seyyah Dans grubunun ‘Çevre için dans ediyoruz’ gösterisi ile başlayan festivale ilgi büyük oldu. Festivalin açıLIş konuşmasını yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; çevre sorunlarına dikkat çekti.

‘Sınır tanımayan güç, iktidar ve kar duygusu’

Başkan Uysal şöyle konuştu; “Çevre üzerine çok laf edildi. Çevreyle ilgili dilek ve temenniler dünyamızda gündemde oldu hep. Ama uygulamalar, edilen laflar kadar etkin olmadı. Uygulama hep eksik kaldı. Bunun sonucunda dünyamız her alanda tahrip oldu. Maalesef insanoğlunun sınır tanımayan güç, iktidar ve kar duygusu, insanlığı tehdit edecek boyutta çevre felaketlerine neden oldu. Kutuplarda buzlar eridi, orman alanları daraldı, denizaltındaki canlıların türleri hızla sayısal olarak azaldı. Dünyamız bu kısıtlılıkları yaşamaya başladı. İklimler değişti, ısınma her gün biraz daha etkin hale geldi. İnsan yaşamı olası çevre felaketlerinin tehdidi altına girdi. Hal böyle olunca, bunu sürekli gündemde tutma ve hayatın bir parçası haline getirme zorunluluğu doğdu. Dünyadaki birçok ülke, fikir olarak bunu ifade etse de; bir takım uluslararası sözleşmelerin hala imza altına alınmadığını, hızla alınması gereken birçok tedbirin hala alınmadığını, insanlığın doğayı tahrip etmeye, canlıları yok etmeye devam ettiğini gözlemliyoruz.”