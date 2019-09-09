HABER

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti.

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti. Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu paylaştı.
Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde dün kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Acı haber üzerine hastanede bekleyen oyuncu Müfit Can Saçıntı ve ailesi hüzne boğuldu.
PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu duyurdu. Oyuncu Saçıntı, twitter hesabındaki yürek burkan paylaşımında, "Arkadaşlar babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. 'Babamın Ceketi' filmi TV'de yayınlanırken babamın kalbi durdu. 'Takdiri ilahi' diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin" ifadelerini kulandı.

FOTOĞRAFLI

Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadıMüfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadıMüfit Can Saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı

PARTNERUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladıUçak tuvaletinde rezalet! Ünlü sporcu böyle yakaladı
Hak-İş Başkanlar Kurulu toplandıHak-İş Başkanlar Kurulu toplandı
GÜNCELLEME - Kerbela şehitleri anıldıGÜNCELLEME - Kerbela şehitleri anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

ABD'den tehdit gibi uyarı: Sınırı aştınız

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda korkunç olay!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo şoku

MasterChef'te diskalifiye şoku!

MasterChef'te diskalifiye şoku!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

Aşure günü mesajları 2019: İslam aleminin Aşure Günü için en güzel ve anlamlı mesajlar

Aşure günü mesajları

Lezzetli ve pratik aşure tarifi (Videolu anlatım): Aşure gününde paylaşmak için!

Aşure günü için lezzetli aşure tarifi

Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlama mesajları: Günün anlam ve önemi!

İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı kutlanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.