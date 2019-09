Müfit Can Saçıntı'nın kalp krizinden ölen babası, toprağa verildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren babası emekli astsubay Muhittin Saçıntı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde önceki gün kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sabah hastanenin morgundan alınan 3 çocuk babası Muhittin Saçıntı'nın cansız bedeni, tören için Hacı Bektaşı Veli Vakfı'na getirildi. Cenazeye Saçıntı ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Acılı oyuncu Müfit Can Saçıntı, taziyeleri kabul etti. Törenin ardından Muhittin Saçıntı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gökçam köyünde toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI