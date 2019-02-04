HABER

"Müfredatta felsefe ve etik başlıkları genişletilsin" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye Özel Okullar Derneğince "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'da düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı - Bildirgeden: - "Felsefe ve etik öğretimi ve uygulanması, müfredatta daha geniş kapsamda yer bulmalı" - "Etik ve insan hakları eğitimleri, değerler eğitimi, çocuklar için felsefe gibi uygulamalara eğitimimizde yer verilmeli, öğrencilerin etik ilkeleri ve değerleri zorunluluk olarak değil kendi isteğiyle uygular hale gelmesi sağlanmalı"

Türkiye Özel Okullar Derneğince "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'da düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde, felsefe ve etik öğretiminin müfredatta daha geniş kapsamda yer bulması önerildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'daki bir otelde 30 Ocak-1 Şubat'ta düzenlendi.

Sempozyumda, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, TOBB ile İTO Eğitim Meclisi üyeleri, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, eğitim uzmanları, basın mensuplarının da aralarında bulunduğu bin 300'ün üzerinde katılımcı, "eğitim ve etik" konusunu 8 konferans, 2 panel ve 16 çalıştayda değerlendirdi.

Programla, özellikle eğitim ortamında bireylerin diğer insanlarla ilişki kurarken karşılaşabilecekleri temel etik sorunları fark ederek bunların üstesinden gelebilmesine yardımcı olunması amaçlandı.

Çalıştaylarda "Z" kuşağının etik anlayışı, etik ekosistemde ödev, sunum gibi akademik çalışmalar, yeni nesil öğrenme teknolojilerinin etik yönü ve sosyal medyanın yanlış kullanımıyla en temel insani değerlerden dürüstlük kavramının anlamını yitirmesi, bu nedenle sosyal medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirme ve bilinçli tüketici olmanın sağlanması, eğitim ekosisteminde uluslararasılaşmanın getirdiği farklılık yönetimi, değişim ve dönüşüm sürecinde eğitimde etik liderliğin önemi gibi başlıklar ele alındı.

- Sonuç bildirgesi

Sempozyumun sonuç bildirgesinde, felsefe ve etiğin müfredatta daha geniş kapsamda yer bulması önerildi.

Etik eğitiminin desteklenmesi, öğretmenlerin ise etik davranışların önemine vakıf olması gerektiğine işaret edilen bildirgede, "Toplumun ulusal, manevi ve etik değerlerini öğrencilerine aktarırken etik kuralların dışına çıkmayarak model olan bir öğretmen, öğrencilerine de etik değerleri kazandıracaktır. İdeal öğretmen, yalnız kusursuz öğretme yetenekleri ile değil aynı zamanda yaşama biçimiyle de ahlaki bir model olandır." değerlendirmesi yapıldı.

Sonuç bildirgesinde, eğitim ve etiğin birbirinden ayrılamayacak bir bütün olarak algılanması gerektiği vurgulanarak, şu önerilere yer verildi:

"Okullarımızdaki dersler, sınavlar ve diğer faaliyetler, öğrencilerin etik değerlerini geliştirecek biçimde düzenlenmelidir. Öğrencilerimize aktarmak istediğimiz etik değerleri ve kuralları yaşayarak öğrenmeleri için sorumluluk alabilecekleri, davranışlarını dış denetime ihtiyaç kalmaksızın öz denetimle şekillendirebilecekleri etkinlik fırsatları sunulmalıdır.

Bireye, değerlerin davranışa yansımasına dair farkındalık kazandırmak için geliştirilmiş olan etik ve insan hakları eğitimleri, değerler eğitimi, çocuklar için felsefe gibi uygulamalara eğitimimizde yer verilmeli, öğrencilerin etik ilkeleri ve değerleri zorunluluk olarak değil kendi isteğiyle uygular hale gelmesi sağlanmalı."

Eğitimcinin "inanç ahlakı" ve "sorumluluk ahlakı" arasında denge tutturması gerektiği belirtilen bildirgede, "Öğretmenlik mesleğinin etik değerleri, öğretmenliğin meslek olarak görülmesini gerektirmektedir. Bunun için 2023 vizyonunda öngörülen adımlar en kısa sürede atılmalı, öğretmen meslek kavramı içindeki etik değerlere önemle yer verilmelidir." ifadeleri kullanıldı.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Beymen Club’tan sevgililere özel koleksiyonBeymen Club’tan sevgililere özel koleksiyon
GÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısıGÜNCELLEME - Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu Geleneksel Eğitim Sempozyumu Türkiye Özel Okullar Derneği

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Şoke eden ayrılık! İki ünlü isim bıraktı

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

Türkiye'nin gündemine oturan olayda flaş gelişme!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Bursa'da taksiciye Suriyeli kişiden gasp girişimi! 'Buraya kadar...'

Binlerce kişi oraya akın etti

Binlerce kişi oraya akın ett

Son dakika! Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: Zehirlenenler var

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Son dakika! Gaziantep'te damat dehşeti: 4 kişiyi öldürdü

Gaziantep'te damat vahşeti... 4 kişiyi öldürdü!

Son dakika! Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi kar altında kaldı

Uludağ'da büyük panik: Çok sayıda kişi karın altında kaldı!

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

Bu yolun çok farklı bir özelliği var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.