"Müfredatta felsefe ve etik başlıkları genişletilsin" önerisi

Türkiye Özel Okullar Derneğince "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'da düzenlenen 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu'nun sonuç bildirgesinde, felsefe ve etik öğretiminin müfredatta daha geniş kapsamda yer bulması önerildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 18. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, "Eğitim ve Etik" temasıyla Antalya'daki bir otelde 30 Ocak-1 Şubat'ta düzenlendi.

Sempozyumda, Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, TOBB ile İTO Eğitim Meclisi üyeleri, özel öğretim kurumlarını temsil eden dernek başkanları, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, eğitim uzmanları, basın mensuplarının da aralarında bulunduğu bin 300'ün üzerinde katılımcı, "eğitim ve etik" konusunu 8 konferans, 2 panel ve 16 çalıştayda değerlendirdi.

Programla, özellikle eğitim ortamında bireylerin diğer insanlarla ilişki kurarken karşılaşabilecekleri temel etik sorunları fark ederek bunların üstesinden gelebilmesine yardımcı olunması amaçlandı.

Çalıştaylarda "Z" kuşağının etik anlayışı, etik ekosistemde ödev, sunum gibi akademik çalışmalar, yeni nesil öğrenme teknolojilerinin etik yönü ve sosyal medyanın yanlış kullanımıyla en temel insani değerlerden dürüstlük kavramının anlamını yitirmesi, bu nedenle sosyal medya okuryazarlığı konusunda bilinçlendirme ve bilinçli tüketici olmanın sağlanması, eğitim ekosisteminde uluslararasılaşmanın getirdiği farklılık yönetimi, değişim ve dönüşüm sürecinde eğitimde etik liderliğin önemi gibi başlıklar ele alındı.