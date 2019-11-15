HABER

Müftü 'aile'yi anlatırken, platforma çıkan çocuk oyun oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:11 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta, Müftü Mustafa Atilla'nın konuşması sırasında platforma çıkıp oyun oynamak isteyen küçük bir çocuk, babasına seslenip kendisini yakalamasını istedi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 'Peygamberimiz ve Aile' konulu konferansta, Müftü Mustafa Atilla'nın konuşması sırasında platforma çıkıp oyun oynamak isteyen küçük bir çocuk, babasına seslenip kendisini yakalamasını istedi. Müftü Atilla'nın, "Madem konu aile konusu, serbest bugün" sözleri alkışlandı.
Manavgat İlçe Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri eski başkan yardımcılarından Necmettin Nursaçan'ın konuşmacı olarak katıldığı Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Aile' konferansı düzenlendi. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konferansı Kaymakam Mustafa Yiğit ve çok sayıda kişi izledi.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansın açılışında konuşan Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, "İçinde bulunduğumuz ay hicri takvime göre Rebiül evvel ayıdır. Peygamberimiz bu ayın 12'sinde dünyaya gelmiştir. Bu nedenle biz de bu haftayı Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutluyor ve çeşitli programlar düzenliyoruz" dedi.
OYUN OYNAMAK İSTEYEN KÜÇÜK ÇOCUK
Müftü Mustafa Atilla'nın konuşması sırasında koşarak kürsünün olduğu platforma çıkan 5- 6 yaşlarında erkek çocuk, oyun oynamak istedi. Çocuk, izleyiciler arasında oturan babasına, "Hadi baba yakala beni" diye seslendi. Küçük çocuğun platformda sağa sola koşup, kürsünün arkasına saklanarak babasına, "Yakala" diye seslenmeye devam etmesi üzerine Müftü Atilla, konuşmasına, "Bu yavrumuz çok tatlı, babası yakalasın lütfen. Madem konu aile konusu, serbest bugün" diyerek ara verdi. Müftünün sözleri üzerine kürsüye çıkan baba, oğlunu yakalayıp kürsüden indirdi. Müftü Mustafa Atilla'nın sözleri salonda alkışlandı. Baba ve çocuk bir süre sonra salon dışına çıktı.
Necmettin Nursaçan da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansında Hz. Muhammed'in yaşamından örnekler verdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Miniklerden anlamlı etkinlikMiniklerden anlamlı etkinlik
Alanya Kalesi için UNESCO hedefiAlanya Kalesi için UNESCO hedefi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

MSB'den 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Fuat Oktay'dan AB'ye 'yaptırım' tepkisi!

Türkiye'den AB'ye sert 'yaptırım' tepkisi!

Son dakika! Gri listede aranan Halis Ersayan öldürüldü

Halis Ersayan öldürüldü

Bombalı eylem hazırlığındaki kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Kadın teröristten çarpıcı itiraflar! Dikkat çeken HDP detayı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye kaynana gelinine dava açmıştı! Karar verildi

'Oğluma bakmıyorsun' diye gelinine dava açmıştı! Yeni gelişme

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı! 'Nefis müdafaa' dedi

20 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.