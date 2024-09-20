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Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı! Çarşaflı karısını götürüp 'O bendim' dedirtti... Konya'da skandal olay

20.09.2024 11:57
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Konya'ya yeni atanan bir müftü, arabasının arak koltuğunda bir kadınla birlikteyken yakalandı. Üstü çıplak vaziyette yakalanan müftü G.B. yakındaki kadının kimliğini ise polislere vermedi. Bu durum üzerine ekipler tutanak tutarken, skandalın ortaya çıkmasıyla; iddiaya göre müftü çarşaflı eşini Konya Müftülüğü'ne getirterek, "O kadın bendim" dedirtti. Diyanet yetkililerinden ise konuyla ilgili çok sert açıklama geldi.

Müftü arabada yarı çıplak halde başka kadınla yakalandı! Çarşaflı karısını götürüp 'O bendim' dedirtti... Konya'da skandal olay

İki ay önce atanan müftü, aracının arka koltuğunda bir kadınla çıplak halde yakalandı. Gündeme oturan haber Konya'da meydana geldi. Geçen temmuz ayında Beyşehir ilçesine müftü olarak atanan G.B.; iddiaya göre iki hafta önce akşam üzeri açık alanda aracın arka koltuğunda bir kadınla birlikteyken polislere yakalandı.

MÜFTÜNÜN BELDEN YUKARISI ÇIPLAKTI

Belden yukarısı çıplak olan müftü kimliğini açıklarken, yanındaki kadın ise kimliğini vermedi.

Bunun üzerine olay yerine gelen polisler tutanak tutarken, yaşanan durum ilçe kaymakamı tarafından il müftüsüne, ardından da Konya Valisi'ne bildirildi.

FSFSA

ÇARŞAFLI EŞİNE 'O KADIN BENDİM' DEDİRTTİ

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Müftü G.B., daha sonra çarşaflı eşini Konya Müftülüğü'ne getirterek, "O kadın bendim" dedirterek, kendini savunmaya çalıştı.

ÇOK SERT TEPKİ: "EŞİ DEĞİLSE BU BİR FACİADIR"

Diyanet yetkilileri, yaşanan bu olayla ilgili ise çok net ve sert ifadeler kullandı.

"Evvela eşi olup olmadığını anlamak lazım. Eşi değilse bu bir faciadır ve direkt meslekten ihraç etmek gerekir. Diyanet'in yüz karası. Eşiyse bile soruşturma açılmalı. Müftüye sahip çıkılması ve olayı örtbas etme çabaları kabul edilemez."

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Anahtar Kelimeler:
Konya diyanet müftülük
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