HABER

Müftü, gözyaşları içinde kazada ölen kızının cenaze namazını kıldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:49 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden Sümeyra Güller (16), babası Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in gözyaşları içinde kıldırdığı cenaze namazıyla, toprağa verildi.

Kaza, dün Bandırma-Çanakkale Karayolu'nun Edincik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyhan Müftülüğü'nce düzenlenen kültür turu kapsamında gidilecek olan Çanakkale ve Bursa gezisi için Adana'dan yola çıkanları taşıyan otobüs, otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüste Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, müezzin Ahmet Toprak, yardımcı şoför Temel Gökçe ile kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan hayatını kaybetti. 48 kişi de yaralandı.

KIZININ CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Sümeyra Güller'in cenazesi memleketi Konya'ya getirildi. Hacı Veyis Cami'nde düzenlenen törende, Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, kızının cenaze namazını kıldırdı. Gözyaşları içinde kıldırdığı namaz sonrası kızının tabutuna dokunan Güller, ''Hakkını helal et kızım" dedi. Sümeyra Güller, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Müftü Güller'in, diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de aynı kazada yaralandığı ve halen tedavi altında olduğu öğrenildi.

PARTNER Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali... Çernobil'de doğan tek çocuktu! İşte son hali...
Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldıPendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı
Lazer teknolojisi ile tespit edilen magandanın ifadesi ortaya çıktıLazer teknolojisi ile tespit edilen magandanın ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

Başörtüsünü çıkarmıştı! Şaşırtan bir karar daha!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.