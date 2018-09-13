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Müftü, sahte imzayla kaymakamı bakanlığa şikayet etmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesi Müftüsü Nihat Aktaş'ın, rahatsızlık duyduğu Kaymakam Naim Akgül'ü, Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın adı, imzası ve unvanı ile mektup düzenleyip, İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği ortaya çıktı.

Müftü, sahte imzayla kaymakamı bakanlığa şikayet etmiş

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'nun Yeniçağa ilçesi Müftüsü Nihat Aktaş'ın, rahatsızlık duyduğu Kaymakam Naim Akgül'ü, Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın adı, imzası ve unvanı ile mektup düzenleyip, İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği ortaya çıktı.
Bolu Valiliği'nce Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar'a, Kaymakam Naim Akgül'ü mektupla İçişleri Bakanlığı'na şikayet ettiği söylendi. Başkan Çağlar'a, mektupta Kaymakam Akgül'ün psikolojisinin bozuk olduğu, altında çalışan amirleri hakaret ederek, azarladığı ve agresif tavırlar sergilediği iddialarının yer aldığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatılacağı bildirildi. Çağlar, kendisinin şikayette bulunmadığını kaydederek, olayın araştırılmasını isteyince polise haber verildi.
MEKTUBU İMAMA GÖNDERTMİŞ
Polis ekipleri, şikayet mektubunun yazılıp, gönderildiği zamanı belirleyerek, ilçede bulunan postanenin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, mektubu gönderen kişinin, ilçede görev yapan cami imamı olduğu görüldü. İfadesi alınan cami imamı, mektubun kendisine Yeniçağa Müftüsü Nihat Aktaş tarafından verildiğini söyledi. İmam, Aktaş'ın kendisine işleri yoğun olduğu için kapalı zarfta verdiği mektubu postaneden göndermesini rica ettiğini kaydetti.
KENDİ ADIYLA ŞİKAYET EDEMEMİŞ
İfadesi alınmak üzere Bolu Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edilen Müftü Nihat Aktaş, Belediye Başkanı Recai Çağlar'ın imzasını taklit ederek, şikayet mektubu gönderdiğini itiraf etti. Aktaş, kaymakamın, kendisinin amiri olması nedeniyle direkt kendi adıyla şikayetinden bahsedemediğini belirterek, "Şikayet dilekçesi içeriğinde ifade ettiğim hususlar gerçektir. Kaymakam Naim Akgül, amirleri fırçalayıp, azarlayarak, izin gibi konularda zorluk ve sorunlar yaşatmaktaydı" dedi.
Müftü hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.
BAŞKANDAN MÜFTÜYE SİTEM
Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, olayın gerçekleşmesinden büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kutsal olan dinimizin, ilçemizdeki en üst makamı olan ilçe müftümüz tarafından böyle bir şey yapılması beni dinim, inancım adına gerçekten çok üzmüştür. Çünkü bizim en çok güveneceğimiz ve örnek alacağımız kişinin böyle oyun ve oynaş içerisine girip birisinden kinini tahsil etmesi için plan kurup benim adımı kullanması beni gerçekten çok üzmüştür. İlçemizin geleceğini hazırlayan 2 mülki amirin kaymakamlık ve belediyenin birbirine sürtüşmesi gibi bir olaydan ilçemizin zarar görmesini sağlayacaktı bu olay. Ben buradan kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir şeyin bizim tarafımızdan yapılmadığına inandı. Benim gayretlerim ve olayın üzerine gitmem neticesinde ortaya çıktı. Eğer bu netice olmasaydı ve kaymakam bey fevri davranıp bana karşı husumet bağlamış olsaydı kaybeden Yeniçağa olurdu. İşlerimiz, hizmetlerimiz aksardı. Benim gönül verdiğim orada geçirdiğim ve sevdam olan ilçeme zarar vereceğinden dolayı üzüntü içerisinde olacaktık. Allah’a çok şükür hak yerini buldu. Plan ve projeler yaparak böyle gayri ahlaki hareket eden insanların bir gün mutlaka bunun hesabını vermek zorunda kaldığı ortaya çıktı. Benim şikayetim devam etmektedir. Bunun sonuna kadar takibini yapacağım."

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