HABER

Müftülüğün bulunduğu binada korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Müftülük ve personele ait lojmanın bulunduğu 3 katlı binanın zemin katında bulunan oyuncakçıda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Müftülüğün bulunduğu binada korkutan yangın

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde, Müftülük ve personele ait lojmanın bulunduğu 3 katlı binanın zemin katında bulunan oyuncakçıda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Tepe Mahallesi'ndeki Müftülük ve lojmanın bulunduğu 3 katlı binanın altındaki oyuncak dükkanında, sabah erken saatlerde yangın çıktı. Plastik oyuncakların tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, bitişikte bulunan Diyanet yayınlarının satıldığı kitapçıya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken, iş yerindeki oyuncaklar ile bitişikteki Diyanet yayınlarının bulunduğu kitapçıda bulunan yayınların büyük bölümü yanarak kül oldu. Müftülük binasının ön cephesi de yangında hasar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Liseli kızların kavgasını, erkekler zor ayırdıLiseli kızların kavgasını, erkekler zor ayırdı
Antalya'da dağlık alanda yangınAntalya'da dağlık alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Liseli kızlardan okul çıkışı 'pes' dedirten hareket

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Sapık karakola sığındı, iğrenç gerçek ortaya çıktı!

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Boşanmak isteyen kocasını FETÖ'cü diye ihbar etti sonrası daha da akılalmaz

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Korkutan yangında mahsur kalan 5 çocuk kurtarıldı

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

Samsun'da feci ölüm! Günün en acı haberi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.