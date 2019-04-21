Müftülüğün cami gençlik buluşması

"Gençlerle camide buluşma gönüldaşlığı sağlıyor. Gönüldaşlığın, duygudaşlığın en güzel gerçekleştiği ortamlar bu camilerdeki buluşmalardır. Camideki buluşmada sessiz ve kelimesiz duygular ve gönüller konuşmakta, insanlar birbirlerinden muhabbet, sevgi ve heyecan almaktadır. Camideki buluşmalarla gönüllerimiz, birbirlerine köprü kurarak, doğrudan kalpten kalbe giden yollarla anlaşmaktadır. Önemli olan o yolları bulabilmek, o iletişim ve köprüyü kurabilmektir."

Yılmaz, gençlerin bir milletin geleceği ve hazinesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hafız İhsan ve Hacı Şükran Özokur Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, gençlerin anne ve babalarını güzelce idare edip onlara değer verip sahip çıkmaları gerektiğini belirterek, "Ama ateizm, deizm, şirk ya da putperestlik konusunda size telkinde bulunurlarsa asla sözlerini ciddiye almayın. Ellerini öpün ve dualarını alın." ifadelerini kullandı.

Gençlerin dürüst olmalarını sağlayan esaslardan birinin ahiret inancı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnsanları bu dünyada adam gibi davranmaya sevk eden en önemli inanç esaslarından birisi ahiret inancıdır. Ahirette hesap vereceğine inanan, iyiliklerle dolu bir amel defteri sunulmuşsa cennete, kötülüklerle dolu bir amel defteri sunulmuşsa cehenneme gideceğini bildiren mesaja inanan insan, bu dünyada dürüst olmak, düzgün yaşamak durumundadır. İslam tarihi boyunca Hz. Ali'ye nispet edilen fütüvvet adı verilen bir gençlik teşkilatı vardır. O gençler, hayatlarını inandıkları değerler uğruna kolayca feda edecek civanmertlerdir. Delikanlı; civanmert, idealine ve davasına canını vermeye hazır insan demektir. Gençlerin yaşları küçük olabilir ama fedakarlıkları çok yüksektir. O yüzden bizler gençlerimize sahip çıkmak durumundayız."

Gençlerin anne ve babalarına karşı müteşekkir olmaları gerektiğini anlatan Yılmaz, "Varlık sebebimiz önce Allah, sonra ebeveynlerimizdir. İnsanın kendisini doğuran ve büyüten anne babasına müteşekkir olması gerekir. Gençler anne ve babanızı güzelce idare edin. Anne ve babanıza değer verin, sahip çıkın. Ama ateizm, deizm, şirk ya da putperestlik konusunda size telkinde bulunurlarsa asla sözlerini ciddiye almayın. Ellerini öpün ve dualarını alın." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, tesbihatın yapıldığı ve duaların edildiği programa; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Küçükçekmece Müftüsü Mustafa Temel ve çok sayıda genç katıldı.

Program gençlere çorba ikramıyla sona erdi.

