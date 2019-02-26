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Müftülük binasını soyan 2 zanlıya tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:53 | Son Güncelleme

Aksaray’da il müftülüğünün tadilattaki binasından kalorifer peteklerini ve muslukları çalan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Müftülük binasını soyan 2 zanlıya tutuklama

Aksaray’da il müftülüğünün tadilattaki binasından kalorifer peteklerini ve muslukları çalan 5 şüpheli gözaltına alındı. Akraba olan şahıslardan 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde Tacin Mahallesi’nde bulunan il müftülüğü ek binasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece muayyen saatte müftülüğün tadilattaki ek binasında hırsızlık olayının yaşanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra araştırma başlattı. 100 adet kalorifer peteği ve onlarca musluk ve birçok inşaat malzemesi çalınan müftülük binasında yapılan incelemeler neticesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin akraba olan ve bir arada yaşayan Cemile K. (32), Sultan K. (28), B.K. (16), Ö.K. (16) ve F.Ç. (16) olduğunu belirledi. Şahısların kaldığı eve operasyon düzenleyen polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Sultan K. ve Ferhat Ç. tutuklanırken, diğer şahıslar ise serbest bırakıldı.

Müftülük binasını soyan 2 zanlıya tutuklama

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