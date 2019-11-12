Müftülükten Mevlid-i Nebî programı

Gemlik Müftülüğü tarafından tertiplenen Mevlid-i Nebî programı ilgi gördü.

Cemil Meriç Kültür Merkezinde Gemlik Müftüsü Reşat Şavlı’nın ev sahipliğinde yapılan programa Kaymakam Yaşar Dönmez ile daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı kerim tilaveti ve müftünün açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen eğitimci yazar Sait Çamlıca, çocukların eğitim ve yetiştirilmesinde yaşanan meselelerden bahsetti. Anne, baba ve çocuklar arasındaki ilişkileri, bu ilişkilerin önemini, topluma yansımalarını örnekleriyle anlatan Çamlıca, ebeveynlerin çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmeleri için mutlaka kitap okumaları gerektiğini kaydetti. Toplum içinde yapılan birçok hatanın aileden kaynaklandığını ifade eden Çamlıca, çocukların yetişmelerinde anne-baba ve eğitimciler başta olmak üzere herkesin önemli sorumluluklarının bulunduğunu söyledi.

Sait Çamlıca, çocuk sahibi olmaktan daha çok çocuk terbiyesinin önemine işaret etti. Çocuklara ve gençlere yönelik yapılan en büyük yanlışın kıyaslama olduğunu belirten Sait Çamlıca, “Gençlik dönemleri fırsatlar ve tuzaklar dönemidir. Geleceğiniz gençliğinizde şekillenir. Fırsatları değerlendirirseniz bambaşka bir geleceğiniz olur, tuzaklara düşerseniz başka bir geleceğiniz” dedi.

Çamlıca, konferansın sonunda salonda bulunan çocukları sahneye davet edip evde aile fertleriyle alakalı sorular sordu.

