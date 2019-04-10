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Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 12:56 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: - "Suriyeli kardeşlerimizin özellikle kuru gıdaya ihtiyaçları var. Önümüzdeki ramazanda, çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek konulması için bir yardım kampanyası başlattık. Duyarlı halkımızın gıda kampanyasına destek vereceğine inancımız tamdır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Müftülüğü, "İyilik, mülteci kardeşinin tebessümüdür" sloganıyla Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası başlattı.

Suriye'de Türkiye'nin güney sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda yaşayan insanlar için başlatılan yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan kuru gıda maddeleri toplanacak. İlçe müftülükleri aracılığıyla toplanacak yardımlar, daha sonra tırlarla Suriye'de yaşayan savaş mağduru insanlara ulaştırılacak.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç çatışmalardan dolayı yerinden yurdundan edilerek kamplarda yaşamak zorunda bırakılan insanların gıda maddelerine ihtiyaç duyduklarına şahit olduklarını söyledi.

Daha önce Suriyeliler için giyecek yardımı kampanyasıyla kamuoyu önüne çıktıklarını ve sonunda da insanların el emeği, gör nuru eldiven, atkı, kazak türü giyeceklerden oluşan 8 tır dolusu malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Bunların dağıtımını bizatihi Cerablus'a giderek gerçekleştirdik. Orada gördüğümüz manzara yürek yakıcıydı. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren çadırlarda kalan insanların durumu bizi çok etkiledi. Kadın, çocuk, yaşlı herkes orada yaşamak zorunda bırakılmış." dedi.

Türkiye'nin hem o bölgelerin güvenliğini sağlamaya çalıştığını hem de aç ve açıkta olan insanların dertlerine derman olmaya gayret gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, "AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu oradaki kamplarda kalan insanlara yardım ediyor. Ancak ihtiyaç çok büyüktür. Özellikle kuru gıda noktasında büyük ihtiyaç olduğu bize ifade edildi. Döndükten sonra müftülüğümüz gençlik koordinatörleriyle toplantı yaparak yeni bir kampanya başlatılması için karar aldık. Önümüzdeki ramazanda çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek olabilmesi için bir yardım kampanyası başlattık. İstanbul, çok büyük bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'da başlattığımız gıda kampanyasına duyarlı halkımızın destek vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

"Haydi kardeşlerimiz için destek verin" çağrısında bulunan Müftü Hasan Kamil Yılmaz, "Özellikle kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, şeker, baharat çeşitleri ve bulgur gibi kuru gıda malzemelerine ihtiyaç duyuluyor. 26 Nisan'a kadar ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla kuru gıda toplayacağız. Bu yardım kampanyasında topladıklarımızı tırlarla ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz. İnsanlarımız duyarlı. İnşallah bu kampanyamız da diğerleri gibi ilgi görecek ve ramazanda kardeşlerimizin sofrası bereketlenecek." ifadelerini kullandı.

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